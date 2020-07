L'Expression: Tout d'abord pourriez-vous nous dire comment vous avez eu l'idée de lancer ce mag?

Nidhal Chemengui: Mon collègue Eustache Agboton qui est un journaliste passionné de culture, a eu cette idée dans le cadre de tout un programme initié par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle (Apic). Suite à notre rencontre, il m'a parlé de son idée de site, ensuite d'un magazine, j'ai tout de suite accepté l'aventure, surtout que je suis attachée à notre culture africaine dont sa promotion était une motivation.

Eustache Agboton: Le magazine est une des trois composantes de la 1ère phase du programme No'o cultures dont l'objectif est d'améliorer les contenus sur les cultures africaines dans les médias, notamment sur Internet. Il complète le site panafricain d'informations culturelles que nous avons officiellement mis en ligne le 15 octobre 2019 à Bamako au Mali. L'idée est d'avoir un support qui propose des critiques des oeuvres artistiques africaines, toutes disciplines confondues.

Pourquoi «panafricain» et «spécialisé en critique d'art»?

Nidhal: Tout d'abord, nous sommes africains, nés dans un continent bouillonnant de culture et d'art. Je pense qu'il est grand temps de s'intéresser aux relations, cultures, arts Sud-Sud afin de mettre en avant une richesse multicolore sur ce continent qui regorge d'artistes, passionnés et surtout de potentiel. Nous n'avons pas uniquement des pépites, mais des mines d'or en termes de culture et d'art. D'après notre observation de notre domaine, il y a plusieurs médias qui traitent de l'actualité, d'autres spécialisés et certains généralistes mais la critique reste un petit volet parmi tant d'autres. Nous avons alors choisi d'investir dans la critique d'art que ce soit par la première formation qui a eu lieu, le premier concours et la réalisation de ce magazine panafricain.

Eustache: Le magazine s'est spécialisé dans la critique d'art pour aussi valoriser cette fonction qui tend à être banalisée dans nos médias. Aujourd'hui, être journaliste critique d'art en Afrique ne signifie presque plus grand-chose alors qu'on est tous d'accord que c'est un maillon important pour le développement artistique. Les créateurs ont besoin que des professionnels portent un regard sur leurs créations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde donne des avis sur tout. Mais après, il est aussi important que le critique d'art, reconnu comme tel, puisse proposer une analyse constructive des oeuvres. Donc, pour nous, il était logique, au regard de nos objectifs, de nous spécialiser. Surtout que nous avons aussi développé un cursus pour former une cinquantaine de critiques d'art dans toute l'Afrique.

Pourriez-vous aussi nous expliquer ce qu'est le programme «No'o Cultures»?

Nidhal: Comme son nom l'indique, c'est tout un programme, il comporte plusieurs phases (site Web, formation, concours et magazine), mais au final chaque phase vient des autres. Former les journalistes à la critique grâce à des professionnels du même continent favorise le développement du transfert du savoir Sud/Sud.

Eustache: Le programme No'o cultures (Nord Ouest Cultures) est mis en oeuvre par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle (Apic) créée en 2017 et basée à Ouagadougou au Burkina Faso. Comme indiqué un peu plus haut, il s'agit de notre contribution à l'amélioration, tant sur la quantité que sur la qualité, des contenus sur les cultures africaines. C'est donc un programme panafricain. Il a été officiellement lancé le 14 novembre 2019 à l'institut Goethe de Ouagadougou. Pour sa première phase qui dure 3 ans, le programme met en oeuvre trois composantes: la plateforme d'informations www.noocultures.info, le magazine électronique spécialisé en critique d'art et le cursus de formation de critiques d'art.

Qu'allons-nous retrouver donc dans ce mag (contenu) et comment va-t-il se décliner en termes de périodicité?

Nidhal: Dans ce magazine, nous trouvons un voyage dans toute l'Afrique c'est-à-dire nous trouvons toujours une représentativité du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest en passant par le Centre. Le magazine compte 64 pages qui seront publiées chaque 4 mois avec la collaboration de critiques dans le domaine artistique.

Eustache: Nidhal a tout dit, ou presque. Il faut juste savoir que c'est un véritable outil qui permet d'avoir une vue sur toute l'effervescence artistique du continent. Avec des critiques qui analysent, suggèrent pour au final participer à leur manière à la promotion de nos arts. C'est un challenge permanent.

Un mot sur l'équipe constituante de ce mag? Est-elle composée de plusieurs nationalités africaines de façon à représenter la richesse du panafricanisme et ses régions dans le monde?

Nidhal: L'équipe est constituée d'Africains, bien entendu, qui sont tous passionnés par la culture et l'art et qui travaillent dans ce domaine. Nous espérons que l'équipe sera enrichie par d'autres régions de l'Afrique afin de refléter toujours cette diversité.

Eustache: L'équipe compte des passionnés évidemment. Et chaque personne qui intervient sur cette composante se trouve emballée très vite par l'énergie des autres membres, tout ceci sous la conduite de Nidhal qui a su très tôt assimiler les enjeux. C'est le lieu de les remercier et de dire que nous restons une équipe jeune, ambitieuse et surtout ouverte à d'autres collaborations.