Le regretté nous a quittés le 9 octobre 2015 après avoir contracté une maladie à laquelle il a résisté pendant longtemps. Mais la vie étant ainsi faite, Meziane Rachid a quitté ce bas-monde non sans léguer de très belles perles à la culture algérienne d'expression kabyle, notamment des textes de chansons pour les plus brillants artistes à l'instar de Idir, Djamel Allam, Nouara, Samy El Djazaïri, Djamel Chir, Boualem Chaker et même à Youcef Abdjaoui et Medjahed Hamid.

La liste est encore longue bien entendu. Quand on voit les noms des artistes qui ont fait confiance à Meziane Rachid, on peut deviner la qualité de ses poèmes même sans avoir eu l'occasion ou la chance de les écouter ou du moins de les identifier. Car bien des mélomanes fredonnent interminablement les textes de Meziane Rachid sans pour autant savoir qu'il en est l'auteur. C'est le cas de la mythique chanson interprétée par Idir et intitulée «Ssendu». Une chanson dont le succès a été phénoménal, est-il besoin de le rappeler. C'est lui aussi l'auteur de l'une des plus célèbres chansons chantées par la diva Nouara, à savoir «Ak wessig a mi aâzizen».

Des chansons inoubliables

Une chanson que le public revendique à Nouara à chaque fois qu'elle monte sur scène et que cette dernière interprète toujours avec le même génie et la même verve. Parmi les célèbres autres chansons dont l'auteur n'est autre que le regretté Meziane Rachid, on peut aussi citer la fameuse et inoubliable «À Fadhma Nsoumer» chantée par lui-même, mais aussi par le groupe Tagrawla. Il y a également «El mahnaw», chanson mythique chantée par Kaci Abdjaoui ainsi que la chanson «Ayaheddad n Ath Yanni» interprétée par le regretté Samy El Djazairi. Au total, Meziane Rachid est l'auteur d'un millier de chansons dont près de 300 sont toujours inédites. Meziane Rachid qui a vu le jour le 27 février 1944 à Alger, est l'un des plus célèbres animateurs de radio, mais aussi un homme de théâtre. Ses premiers pas à la radio, il les fit en 1958. À la chaîne 2 (kabyle), Meziane Rachid anima plusieurs émissions dont certaines ont marqué leur temps avec des lettres d'or à l'instar de celle qu'il partageait avec le grand Cheikh Noureddine, mais aussi avec le maître Cherif Kheddam à partir de 1962.

Loin des feux de la rampe La célèbre émission

«Icenayen uzekka» (Les chanteurs de demain) était en effet co-animée par Meziane Rachid et Cherif Kheddam. En France, Meziane Rachid a exercé à radio Paris avant d'amorcer une autre carrière, de théâtre celle-là. Le théâtre radiophonique était en vogue à l'époque et Meziane Rachid avait compris qu'il fallait s'y investir. Il faut noter que Meziane Rachid a été l'initiateur de la compilation parue en 1976 sous le titre de «Tachemlit», un 33 tours dans lequel plusieurs artistes ont participé. En 2008, Meziane Rachid a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Depuis, ses apparitions publiques se firent très rares et son état de santé n'a pas cessé de se dégrader jusqu'à son décès le 9 octobre 2015. Durant toute sa vie, Meziane Rachid a vécu loin des feux de la rampe. Son apport à la poésie et à la chanson kabyles ainsi qu'au théâtre radiophonique, immense, reste méconnu. Ou pour être plus exact, une grande partie de son oeuvre est très connue mais rares sont ceux qui savent que c'est lui qui en est l'auteur. Le cas de la chanson mythique «Ssendu», interprétée par Idir est le plus édifiant.