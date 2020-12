L'inclassable Mohamed Allaoua revient avec un nouvel album. «Mi Amor». Un opus où figurent neuf titres, à savoir «Mi Amor», «L3issaba», Lghorb»,«Astehz-im», «La3lam», «Attan n Tayri-m», «Ruh a rruh», «Chali chali», «Tilelli». «Hawla», l'album précédent, remonte à 2017. Après trois années ponctuées de tournées et de concerts, notamment l'inoubliable Bercy avec le regretté Idir et Lounis Aït Menguellet, Mohamed Allaoua a repris le chemin des studios d'enregistrement pour composer un album à la hauteur des attentes de son nombreux public. Textes puissants, musique céleste, le chanteur signe là un opus qui lui ressemble. La réalisation de cet album est née d'une nouvelle collaboration entre Alliche Events et Futuryal Production. Ce partenariat ne s'arrêtera pas à cet album. De nombreux autres projets sont en cours de programmation pour 2021.

Sur toutes les plates-formes numériques

Confinement oblige, «Mi Amor» est disponible sur toutes les plates-formes numériques et digitales (ITunes, Deezer, Spotify,) et support physique depuis ce 5 décembre 2020. Bien entrainant le nouvel album de Alloua a suscité de nombreuses réactions dés sa mise en ligne et, notamment sur facebook où les commentaires n'ont pas cessé de fuser complimentant l'artiste ou lui apportant quelques critiques sur tel ou tel titre. Il faut croire que ses fans qui le suivent depuis des années connaissent très bien son style et savent quand un morceau ressemble bien à l'artiste et sied à sa personnalité ou bien quand ça relève d'un nouveau genre en faisant appel à d'autres rythmes. En tout cas, le public est aussi bien exigeant envers l'artiste que ce dernier envers lui puisque Mohamed Allaoua aime donner de la qualité à ses fans.

Si l'album est dominé au tout début par des morceaux bien chaloupés et dansants, le ton s'adouci au fur et en mesure qu'on avance et l'on découvre des chansons plus mélodieuses et tempérées dont un morceau aux relents d'un hymne martial pour finir par un titre au tempo chaoui. Toutefois les avis déversent et divergent sur l'album.

Les avis des fans partagés

À noter, en effet, les commentaires sur la chaine YouTube où les remarques sont aussi différentes les unes des autres. Exemple: «Quel dommage! Un chanteur pareil, ce n'est plus Allaoua qu'on connaissait!

La vérité, l'album est nul ! Je respecte ton travail» dira cette admiratrice et un autre fan de souligner: «J'adore la musique, magnifiquement composée.» Quoi qu'il en soit, en ces temps de morosité ambiante, liée à la pandémie du coronavirus, cet album tombe à pic pour donner du baume au coeur et insuffler de la joie de vivre dans les coeurs des Algériens! À savourer sans modération.