Les participants à une session nationale de formation, tenue dimanche à Adrar, sur «le raccordement des bibliothèques principales à un réseau numérique unifié», ont souligné, que «la bibliothèque principale de lecture d’Adrar constitue un modèle en matière d’exploitation des technologies de l’information et de la communication des plus modernes contribuant à la gestion numérisée de pareilles structures et la promotion du lectorat». La rencontre a permis de passer en revue le parcours prôné depuis 2015 par la bibliothèque d’Adrar en matière de modernisation et numérisation à la faveur des compétences locales. Le bilan de numérisation de cette bibliothèque fait ressortir que l’équipe technique chargée de cette tâche a procédé par l’ouverture d’un site électronique de la bibliothèque, la numérisation de ses prestations, notamment la mise au point des programmes informatiques afférents à la création d’une base de données, le suivi du mouvement d’ouvrages, la création d’une carte de lecteur électronique, son adhésion à distance et la location électronique préalable du livre, en vue de faciliter le contact du lecteur par message électronique (SMS), a ajouté Benzita. La création des statistiques d’adhérents et lecteurs, l’organisation des rayonnages et meubles de la structure, le stockage numérique des données, la gestion des bibliothèques par la technologie «R’fid» permettant d’identifier un objet et d’intégrer, sans intervention humaine, ces informations dans une base de données, ainsi que la création d’un guichet unique pour la recherche et la saisie d’un ouvrage à distance, font partie des missions dévolues à cette équipe.