A l'occasion du huitième anniversaire du décès de Mohamed Benhanafi, un recueillement a été organisé à la mémoire du regretté disparu, dans son village natal près des Ouacifs. Le grand poète Mohamed Benhanafi, qui a écrit des textes chantés par de nombreuses célébrités de la chanson kabyle, nous a quittés le 4 mars 2012. Il est parti dans l'anonymat comme il a toujours vécu. Sa modestie était légendaire. Bien qu'il ait été un poète reconnu de tous et ayant fait ses preuves, Mohamed Benhanafi est demeuré un homme humble que l'on pouvait croiser à tout moment dans n'importe quel endroit populaire. Il n'hésitait pas à multiplier et à prodiguer des conseils aux jeunes poètes en herbe ou à ceux qui avaient la passion de l'animation radiophonique.

Pionner de l'animation radiophonique

Mohamed Benhanafi, en plus de sa facette de poète ayant écrit des textes chantés entre autres par le célèbre chanteur kabyle Idir ainsi que par Malika Domrane, était également un pionnier de l'animation radiophonique dans la chaîne kabyle (chaîne 2). Mohamed Benhanafi reste l'un des plus grands producteurs de la radio Chaîne 2. Le vrai nom de Benhanafi est Mohamed Aït Tahar. Il est né le 7 février 1927 dans le village Sidi Athmane dans la région des Ath Ouacifs (wilaya de Tizi Ouzou), mais Mohamed Benhanafi ne réside pas longtemps dans son village natal car sa famille ira s'installer définitivement dans la ville de Tiaret, à l'instar de centaines de familles de la région des Ath Ouacifs.

Moudjahid de la première heure

Comme une bonne partie des Algériens, Mohamed Benhanafi rejoint très jeune les rangs de la révolution pour l'indépendance algérienne. Il est nommé commissaire du Front de Libération Nationale et il sillonna les maquis des wilayas de l'Ouest afin de plaider en faveur de la cause algérienne et pour faire adhérer le maximum de citoyens algériens à la Révolution. Sur le plan artistique, Mohamed Benhanafi fait un parcours riche et exceptionnel sur les ondes de la radio algérienne kabyle. Il a animé de nombreuses émissions dont certaines étaient mythiques à l'instar de

«Tibhirine», «Ijegigen aman isemaden», «Nouva nwen a yilmezyen», «Tudrin n leqbayel», «Icenayen uzekkka», «Nouba gemjuhad». La dernière émission de radio qu'a produit Mohamed Benhanafi était intitulée: «Ghef y riri lkanoun». Mohamed Benhanafi est connu aussi pour avoir été derrière le lancement de nombreuses chanteuses kabyles à une époque où chanter était considéré comme un grand tabou. Mohamed Benhanafi a ainsi été le fondateur de la plus célèbre chorale de chant kabyle féminin à savoir «Tullas n Fadhma Nsoumer» dont faisait partie la célèbre chanteuse kabyle Malika Domrane. Avant son décès, un grandiose hommage lui avait été rendu à l'auditorium «Aïssa Messaoudi» de la Radio nationale à Alger en présence des plus grands chanteurs kabyles et des plus célèbres animateurs de radio. Mohamed Benhanafi est mort le 4 mars 2012 dans son village natal près d'Ath Ouacifs, à l'âge de 85 ans.