Le photographe franco-algérien Mohamed Bourouissa a remporté, récemment, le prestigieux prix britannique de la «Deutsche Boerse Photography Foundation» pour sa collection «Free Trade» (commerce libre), annonce la «Photographer's Gallery», organisatrice du prix, sur son site Internet. «Free Trade» est un focus sur les «sociétés marginalisées» dans le monde occidental qui brasse la lumière sur les banlieues parisiennes en France et les gangs de Brooklyn aux Etats-Unis. Cette collection avait été exposée en 2019 lors des Rencontres internationales de la photogrphie de Arles (France). Créé en 1996 par la Photographer's Gallery de Londres, le prix de la «Deutsche Boerse Photographie Foundation» récompense chaque année un artiste ayant fait avancer la photographie de manière significative avec une dotation de 30 000 livres Sterlling. Né en 1978 à Blida, Mohamed Bourouissa a étudié les arts plastiques en France et a participé à de nombreuses expositions de photographie. Il a également décroché plusieurs distinctions en France dont le Prix des Rencontres internationales de la photographie de Arles en 2007 et celui de la fondation «Blachere» en 2010.