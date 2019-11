Les éditions Chihab organisent une rencontre-débat avec Mohamed Issiakhem, ce samedi 30 décembre à 14h30, à la librairie Chihab, à l’occasion de la parution de son ouvrage «Mémoires d’un insoumis» (144 pages Prix 700 DA). La rencontre sera modérée par Daho Djerbal. Dans cet ouvrage où se déroule pas à pas le parcours d’un homme somme toute ordinaire mais, qui dans les circonstances des années de l’immédiat après-guerre, est plongé dans un moment historique où tout bascule en Algérie.Témoin donc d’un moment de rupture avec l’ordre établi, sans appartenance déclarée à aucun parti politique, mais décidant de ne pas répondre à l’appel du service militaire sous les drapeaux français et de vivre dans l’insoumission. Recherché par la gendarmerie, ciblée par la Main Rouge à Alger, il quitte le pays non sans avoir auparavant fourni à la Zone3 de l’ALN équipements et matériels pour les premières unités de moudjahidine des monts de Kabylie. C’est ainsi que, par ce récit, nous entrons dans une des sources orales indispensables pour la compréhension, de la part qu’ont apporté des gens du peuple, sans affectation particulière, mais pétris de qualités et de courage, restés dans l’ombre des projecteurs de l’historiographie classique, mais apportant leur part avant et après l’indépendance à la libération de l’Algérie et à la conquête de la liberté.