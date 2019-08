La Galerie Le Paon Concept, sise au Centre des arts Riadh El Feth,(niveau 104 El Madania Alger) vous convie au vernissage de l’exposition«Convergence» de l’artiste Mohamed Krour laquelle se tiendra le samedi 21 septembre 2019 à partir de 15 heures. L’exposition sera visible jusqu’au 20 octobre 2019. Pour info, l’artiste plasticien Mohamed Krour diplômé de l’Ecole régionale des beaux-arts de Sidi Bel Abbès, option peinture, major de sa promo, est aussi primé deux fois :

-1er prix au festival des écoles d’art et des jeunes talents à Mostaganem 2016.

- 3e prix Ali Maâchi 2017.

Son travail de recherche l’a mené à créer une renaissance de nos racines, africaine, berbère, arabo-musulmane. Il nous plonge dans sa méditation identitaire vers nos origines par ces traits, ces formes et ces symboles et sa calligraphie s’appuyant sur les références historiques.

La fondatrice du Paon Galerie est toujours en quête de nouvelles tendances au cœur de l’actualité de l’art, patrimoine, l’artisanat et la mode. Diplômé de l’université Vincennes-Saint-Denis Paris 8, en arts plastiques et passionné en histoire de l’art et son dernier mouvement l’art postal. Si le choix d’un concept est difficile à trouver pour certains, la fondatrice est déjà imprégnée dans son quotidien, c’est une adepte de feng shui et ce depuis plusieurs années, elle s’inspire des temps millénaires pour créer l’harmonie entre les personnes et leur environnement et qui se caractérise par cinq éléments du feng shui (feu, terre, métal, bois, l’eau) d’où il y’a Cinq plumes dans le paon (le logo et le bijou) et que chaque plume a un sens, rien n’est au hasard…

Pourquoi le Paon ? C’est l’apologue de plusieurs croyances, mythologie, de l’Occident, Moyen âge, le Califat fatimide c’est une source d’inspiration inépuisable. Ses plumes sont un symbole positif car non seulement les couleurs sont superbes et joyeuses, mais aussi elles ont un message du vent (feng) et de plus c’est un signe de paix en feng shui . Sa première plume représente l’artisanat qui est le bijou de création qui est une marque déposée. Paon Bijoux. C’est en argent 950 et corail pur.