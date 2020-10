Dans cet ouvrage de 114 pages, édité par «LES Éditions Du Net», Mohamed Medjahdi du Quotidien Horizons, nous plonge dans le passé prospère de cette cité millénaire. «Ce ne sont point des données historiques, mais simplement un voyage dans le temps à travers la cité des Zianides, réputée à l'époque comme un sanctuaire du savoir avec l'une de ses madrasas les plus célèbres, la Tachfiniya, dont le rayonnement culturel s'était propagé jusqu'à l'Orient et l'Andalousie».

Mohamed Medjahdi nous évoque le role de Tlemcen cette ancienne métropole culturelle qui joua à travers les âges, un rôle majeur dans l'histoire méditerranéenne tant sur le plan politique que culturelle. «Capitale politique et intellectuelle par excellence, elle a vu se développer à travers les siècles, compte tenu de sa proximité avec l'Andalousie, les sciences et les arts. Plusieurs savants et intellectuels de renommée et d'importance ont vécu et /ou étudié à Tlemcen, parmi lesquels de grands savants soufis tels Abou Médiene Chouaib et Mohammed Ibn Youcef Essenouci. Ce livre évoque la grandeur de ce musée à ciel ouvert. «Tlemcen est aussi un grand musée à ciel ouvert et son registre patrimonial demeure riche et très divers. Il comprend entre autres la plus grande part des biens culturels arabo-musulmans de l'Algérie». Dire que Tlemcen apparaît, dès le début, comme une ville étape entre l'Orient et l'Occident musulmans et s'impose comme centre principal du Maghreb Central. L'histoire de la ville musulmane a été soulignée. Une histoire qui commence à partir du 7ème siècle, et, dès la seconde moitié du 8ème siècle, Agadir fait figure de métropole du schisme kharijite avec les Béni Ifren, la plus grosse des tribus Zenâta. En 790, elle est occupée par les Idrissides et demeurera, pendant tout le IXe siècle, un pôle de diffusion de leur influence religieuse à travers les campagnes du Maghreb central.

La prise de la ville par les Almoravides, au XIe siècle, marquera une étape décisive dans son évolution puisque ceux-ci édifièrent une nouvelle cité sur un plateau de l'ouest d'Agadir et lui donnèrent le nom de Tagrart (campement).......Tlemcen est ainsi relevée au rang de ville royale et elle s'affirme comme un pôle de la science et des arts. L'essor de la science et l'enseignement de la tolérance.

Tour à tour, capitale régionale aux époques almoravide et almohade, puis capitale du Maghreb central à l'époque Zianide, Tlemcen a abrité pendant ses années glorieuses de nombreux saints et savants. L'occupation permanente de la ville par les français, en 1842, s'inscrivit dans une stratégie militaire de la colonisation dont les préoccupations étaient de s'emparer des villes fortes de l'Emir Abd-el-Kader, de paralyser toute tentative de résistance et d'assurer la sécurité et l'ordre dans les plaines du littoral fraîchement conquises. C'est dans ce cadre que la cité de Tlemcen a subi toute une série de modifications bouleversantes dont les effets constituent un des héritages les plus aliénants. Jadis terre de rencontre de paix et de tolérance, la capitale du Maghreb avait toujours été l'initiatrice des unions des pays arabes, Syrie, Égypte, et autres rois berbères. Tlemcen, demeure cette terre d'hospitalité et de culture ancestrale. Dans un autre chapitre l'auteur parle de la musique andalouse. Une musique qui possède toute l'histoire des peuples de la Méditerranée. Ses poètes ont été admirés à travers l'immensité culturelle du Monde, et sa nouba a offert le joyau des formes savantes à l'histoire universelle de la musique Les Monuments somptueux ont été également cités par Mohamed Medjahdi «L'une des chances de Tlemcen, est d'avoir conservé de son glorieux passé une série de très beaux monuments, des mosquées surtout, rappelant «le peuple industrieux qui, avant l'arrivée des corsaires, avait fourni des architectes à l'Alhambra», «aux monuments de Séville et de Fès».

Le siège de Tlemcen a été mis en exergue. Un siège qui a duré très longtemps. Les habitants de la capitale du Maghreb furent réduits à la plus extrême misère et se virent en proie aux affres de la famine. Autres chapitres comme «Le règne du roi Yaghmoracene Beni Ziane premier roi de Tlemcen» et le parcours de quelques savants comme Al Maqqari, la nuit du Mouloud à El Mechouar..., ont été brossés par l'auteur qui a clôturé son ouvrage par un écrit d'un poète «A te chanter, Tlemcen, rien n'abattra mon zèle, Je me voue à ta gloire aujourd'hui sans retour, Car je t'aime vois-tu, d'un fanatique amour Et si belle sois-tu, je te rêve encore plus belle.»