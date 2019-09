Dans le cadre des rencontres littéraires du lundi à Dar Abdelatif, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel consacre son espace littéraire du lundi 23 septembre 2019 à l’écrivain Mohamed Sari et ce à partir de 14h à Dar Abdelatif. Mohamed Sari est professeur de sémiologie et de théorie littéraire à l’université d’Alger II, il est l’auteur entre autres de :

« Tumeur », « La Carte magique » et de « Pluies d’or » qui lui a valu le prix « Escales littéraires d’Alger » en 2016. Il est également traducteur de grands écrivains algériens tels que : Anouar Ben Malek, Yasmina Khadra et Mayssa Bey. Mohamed Sari est aussi critique littéraire depuis plusieurs années et a publié plusieurs ouvrages dans ce cadre. Il a plusieurs participations à son actif à des forums littéraires en Algérie et à l’étranger.