Mohammed Attaf, auteur d'une dizaine de livres, est parvenu à surfer sur plusieurs genres littéraires en allant de la poésie au roman et, passant par les nouvelles, tout en n'omettant pas le «journal», la biographie et maintenant, il met le pied à l'étrier de l'histoire. Mohammed Attaf est auteur de deux romans («L'arbre de la chance» et «la Sainte»). Son premier roman édité chez les éditions «Alpha» d'Alger a même reçu le prix «Apulée» du meilleur roman en langue française, décerné par la Bibliothèque nationale à l'époque où cette dernière était dirigée par le romancier célèbre Amine Zaoui. C'était en 2006. Depuis cette année de l'édition du premier livre de Mohammed Attaf, ce dernier n'a pas cessé d'écrire et de publier d'autres livres à l'instar d'un recueil de nouvelles, paru en 2007 et intitulé «Le silence des murs». En 2010, il a publié son deuxième roman aux éditions «Achab», «La Sainte», puis un recueil de poèmes, une année après aux éditions «Hibr». Son journal, en trois tomes, a été édité chez «Dalimen» en 2013 (Chants d'angoisse et de colère-journal 1971-2001)Quant à sa première biographie consacrée au célèbre chanteur, originaire de la ville de Tizi Ouzou, Samy El Djazaïri, elle a vu le jour en 2018. Mais avant cela, Mohammed Attaf a fait une première escale historique avec son livre «Tizi Ouzou à travers les âges». Sans doute séduit par l'histoire, après avoir sillonné tant d'autres genres, Mohammed Attaf vient de rebondir avec un nouveau livre qu'il vient d'éditer aux éditions «Hibr» d'Alger. L'ouvrage est intitulé «De la Numidie antique à l'Algérie». C'est un voyage des plus profonds et des plus enrichis que nous propose Mohammed Attaf à travers cet ouvrage synthétique et très documenté de près de 300 pages. L'auteur permet au lecteur de découvrir l'une des facettes les plus importantes de l'histoire de l'Algérie, à savoir celle inhérente à l'amazighité. Mais cette facette n'est pas seulement appréhendée par son aspect historique, elle l'est également par ses aspects culturel, artistique, sociologique, identitaire, traditionnel... En lisant ce nouveau livre de Mohammed Attaf, on apprend presque tout sur l'amazighité de l'Algérie, un segment important de notre histoire longtemps et sciemment occultée à cause du déni identitaire qui avait frappé la dimension amazighe algérienne pendant des décennies et qui n'a été réhabilitée qu'après un combat long et pacifique. A travers ce nouveau livre, Mohammed Attaf réussit à mettre en valeur et en exergue notre histoire et notre civilisation en puisant dans un maximum de sources crédibles. Le livre de Mohammed Attaf s'ouvre sur l'histoire des Royaumes de Tamazgha: la Numidie, la Mauritanie, la Phénicie, Carthage, Ifriqiya et Tamazgha avant de bifurquer sur le thème de «l'histoire des Berbères» ainsi que les croyances des Amazighs. Attaf poursuit alors son périple dans le monde amazigh en évoquant d'autres éléments aussi importants les uns que les autres comme les rites et les traditions berbères, les monuments et les sites berbères, les rois numides, les chefs militaires numides, les dynasties berbères, les empereurs et gouverneurs romains d'origine berbère, les chrétiens d'origine berbère, les hommes et femmes de lettres, les hommes de science religieuse, les artistes berbères, en terminant avec un long chapitre consacré à la Kabylie sous toutes ses formes. Certes, le nouveau livre de Mohammed Attaf ne se lit pas d'une traite car ce n'est ni un roman ni un récit. Il s'agit d'un ouvrage à avoir constamment dans sa bibliothèque et à ouvrir à chaque fois que l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau sur notre vaste pays nous prend. Un livre à visiter à chaque fois que l'on voudrait vérifier une information ou que l'on veuille savoir qui est tel ou tel personnage historique de Tamazgha ou encore en savoir plus sur un aspect quelconque de l'amazighité de l'Algérie. Le livre «De la Numidie antique à l'Algérie» doit également et impérativement être présent dans toutes les bibliothèques des établissements scolaires algériens. Il gagnerait enfin à être traduit aussi bien en langue amazighe qu'en langue arabe.