Plusieurs chercheurs qui viendront des quatre coins du pays prendront part à cette rencontre scientifique qui permettra de revisiter sous plusieurs angles l’œuvre du regretté écrivain chercheur et professeur, qui s’étale sur une vingtaine de livres dont la part du lion est consacrée à la culture et l’identité amazighes. Le colloque est organisé sous la houlette du département de langue et culture amazighes de l’université de Tizi Ouzou où le regretté Haddadou avait enseigné durant plusieurs décennies. Les organisateurs de cette rencontre rappellent que les études sur le domaine berbère restent, malgré tous les efforts fournis, un chantier en construction et l’apport du feu professeur Haddadou Mohand Akli à cet édifice est indéniable et d’une importance capitale dans le développement et la promotion de la langue et de la culture amazighes. Les ouvrages de Mohand-Akli Haddadou sont en effet consultés comme référence de base et témoignent de l’impact de la vision du défunt et de la pertinence de ses analyses. «Tous les travaux académiques et non académiques se réfèrent aux écrits de l’éminent chercheur Mohand-Akli Haddadou qui a eu un parcours exemplaire», ajoutent les initiateurs du colloque. Ainsi, Haddadou a obtenu son baccalauréat en Algérie en 1973 et il avait été reçu au bac français une année plus tard.

Une riche bibliographiePuis, en 1977 il est titulaire d’une licence en littérature, suivie d’un diplôme d’études approfondies en linguistique et d’un magister ainsi qu’une thèse de 3ème cycle de linguistique berbère à Aix-en-provence (France) en 1985, suivie d’un doctorat d’État en linguistique berbère, en 2003, à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou où il obtient le grade de professeur. Mohand Akli Haddadou a enseigné dans deux lycées, ainsi qu’à l’ENS de Kouba et l’université d’Alger avant de rejoindre, à sa création, le département de langue et culture amazighes de l’université de Tizi Ouzou au début des années 1990. Haddadou a fait soutenir plus d’une trentaine de travaux, encadré plusieurs thèses et fait partie de plusieurs jurys d’habilitation universitaire. Outre ses obligations purement pédagogiques, il a été président du conseil scientifique de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou où il exerçait et président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes de la même université depuis avril 2018. Haddadou a en outre produit une riche bibliographie ayant trait à la langue berbère, à l’islamologie et à la didactique. De 1991, date de la parution de son premier livre jusqu’à quelques mois avant son décès, Haddadou n’a pas cessé de produire en moyenne un livre tous les trois ans.

L’auteur à travers ses ouvragesIl est ainsi l’auteur du «Rêve et son interprétation dans l’islam », «Guide de la culture et de la langue berbères», «Almanach berbère», «Les Berbères célèbres», «Recueil

des prénoms berbères», «Dictionnaire des racines berbères communes», «L’apport des Berbères à la civilisation universelle», «Le Coran et les grandes énigmes de l’univers : les récits coraniques confirmés par l’histoire‚ l’archéologie et la science», «Les Berbères célèbres»… Haddadou est également auteur de quatre dictionnaires inhérents à l’amazighité. Le colloque de Tizi Ouzou sera une occasion de regrouper des chercheurs autour de cet hommage, toutes spécialités confondues, afin de mettre en lumière les différents travaux portés par le professeur Haddadou et rendre hommage au collègue, enseignant, ami et maître qu’il a été pour tout un chacun au sein du département de langue et culture amazighes de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.

Les organisateurs précisent que le colloque en question sera articulé sous plusieurs grands thèmes inhérents à l’œuvre de Haddadou comme la présentation analytique des publications du professeur Mohand Akli Haddadou , l’impact des travaux du défunt sur le domaine amazigh et les autres disciplines, l’apport des publications de Haddadou sur les travaux d’autres chercheurs, analyse de ses discours/interventions diffusés à la télévision et/ou radio, analyse des ressources bibliographiques de l’auteur à travers ses ouvrages, la pluridisciplinarité des œuvres du professeur Haddadou, la lexicographie, la littérature, la linguistique, la religion, la toponymie, la culture. Le colloque se terminera avec une table ronde de témoignages sur le professeur Mohand-Akli Haddadou par des universitaires et des chercheurs l’ayant connu de près.