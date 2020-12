Mokrane Chemim est l'un des 24 détenus du Printemps berbère d'avril 1980. Il a voué et sacrifié sa vie pour le combat identitaire amazigh. Durant les années de clandestinité, avant 1988, Mokrane Chemim n'avait pas hésité à défier la terreur du parti unique qui n'hésitait pas à emprisonner tous les militants de la cause berbère. Mokrane Chemim a été sur tous les fronts et il n'a pas cessé de se battre aux côtés de vrais militants dévoués pour que la langue amazighe soit reconnue sur sa terre naturelle. Par la suite, après que l'étau a commencé à se desserrer progressivement sur les militants de la cause amazighe, Mokrane Chemim, tout en continuant sa lutte pour que sa langue, culture et histoire amazighes soient reconnues officiellement en Algérie, s'est investi sur un autre front, dont l'importance n'est guère moindre, celui de la production livresque dans le domaine berbère. En effet, constatant, à l'instar d'autres militants de la cause identitaire, qu'il y avait beaucoup de travail à accomplir sur le terrain de la production culturelle pour combler un vide criard, Mokrane Chemim a, alors, commencé à effectuer des recherches dans le domaine linguistique amazigh de manière générale. Son travail colossal a abouti à l'édition de plusieurs livres dont l'apport et l'enrichissement de la bibliographie amazighe est indéniable.

Une lutte pour sa langue

Son dernier livre a été publié aux éditions l'Harmattan. Il s'agit d'un dictionnaire de langue amazighe de plus de 500 pages. Mokrane Chemim précise que le dictionnaire en question, paru en France, fournit un vocabulaire indispensable à l'expression touchant à plusieurs disciplines: électricité générale, les oiseaux, les insectes, les reptiles, le corps humain, les plantes, des proverbes, les noms de pays, leurs capitales et leurs habitants...

«Le tout est accompagné d'une grammaire de langue amazighe qui comporte un modèle de conjugaison inédit, mais dont on retrouve les bases dans l'oeuvre de Hanoteau, Calassanty, Mouloud Mammeri et quelques-uns de nos contemporains», précise en outre Mokrane Chemim. L'auteur avertit, en outre, que le dictionnaire qu'il a édité est différent des autres dictionnaires par sa forme et son contenu. Il est présenté par jargons ou spécialités, en plusieurs parties. On y trouve un lexique général, suivi d'un lexique d'électricité générale, de la botanique (faune et flore: oiseaux, insectes, animaux, reptiles) et un vocabulaire du corps humain.

Le tout est suivi d'un recueil de proverbes, les noms des pays, des villes et de leurs habitants. «Toutes ces parties sont distinctes les unes des autres», explique Mokrane Chemim en précisant que le tout a pour but de faciliter le travail à qui voudra faire de la recherche afin de sauver notre patrimoine lexical commun.

Un ouvrage très riche

Originaire d'Aït Aissi dans les Ath Douala (wilaya de Tizi Ouzou), Mokrane Chemim est l'auteur de plusieurs livres, aussi bien en langue amazighe qu'en langue française. Parmi ses ouvrages en langue française, on peut citer «Les graines de la violence», «La nation arabe, mythe ou réalité» et «Berbères d'Afrique du Nord, être ou disparaître». En langue amazighe, sa bibliographie est très riche:

«dictionnaire tamazight-français», «Essai de grammaire berbère», «Adar i teddu s azar»,

«Amawal-iw», «Petit lexique de la nature», «Petit livre de calcul en tamazight», «Lexique d'électricité français-tamazight», «Inisi uhric, tadyant n useggad», etc. Les livres de Mokrane Chemim sont publiés aussi bien en Algérie qu'en France.