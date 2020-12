Alors que les professionnels du cinéma montent au créneau en France à cause du report des activités culturelles jusqu'à janvier malgré l'annonce du déconfinement progressif pour la société civile, un festival est annoncé pour les jours à venir. En effet il s'agit plus précisément du festival «l'Afrique fait son cinéma», annoncé pour les 22 et 23 décembre prochains. Ce dernier consacré au 7eme art africain est censé se dérouler à la salle Le Lincoln (Champs Elysées) à Paris. Cette année sont programmés pas moins de 47 films qui seront projetés en l'espace de 5 jours, en 11 longs métrages, 20 courts métrages et

14 documentaires. Cette deuxième édition du festival se fera (si elle aura lieu vraiment), ainsi dans un contexte bien particulier miné par la crise de la pandémie du coronavirus. À noter que cette manifestation est née de «la volonté de favoriser la rencontre entre producteurs africains et afro-descendants, afin de promouvoir et valoriser les cinémas africains».

Un cinéma et des interrogations

Un festival qui se veut également «construire un pont entre Africains et Afro-descendants autour de la promotion de la culture africaine authentique. Un véritable retour aux sources, porté par le cinéma». Si selon le délégué général du festival, Blaise Pascal Tanguy (producteur et réalisateur, NDLR) les autres festivals qui se tiennent en dehors «du continent célèbrent uniquement les films produits par les Africains de la diaspora et dans une certaine mesure, ceux des Africains du terroir», ce dernier entend vraiment montrer «le vrai visage de l'Afrique». Aussi, au niveau de la programmation, nous retrouvons dans la catégorie de la compétition officielle du long-métrage, notamment le film Mignonnes de la réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré, qui a suscité une vive polémique depuis sa sortie car il mettrait en scène des images dégradantes des petites filles. Parmi les autres films au menu, l'on peut citer aussi Le coeur des femmes (Gabon) de Melchy Obiang, Petit Jo, enfant des rues (Cameroun) de Daniel Kamwa ou encore Fractures (France) d'Henry Roselmack. Dans la catégorie court-métrage, seront programmés des films en provenance du Burkina Faso, du Maroc, du Tchad, du Bénin et du Sénégal.

«Unis vers Kateb»

L'Algérie sera présente uniquement au niveau du documentaire, mais par une réalisatrice franco-marocaine, à savoir Rahma Benhamou El-Madani à travers son documentaire «Unis vers Kateb». Un film déjà projeté aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa l'année dernière. Ce film suit les pas de Mahfoud Lakroune, comédien fétiche du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine, ainsi que ceux de jeunes de la ville de Béjaïa qui se rencontrent autour du prologue de la pièce Mohamed prends ta valise. Un parallèle s'enclenche entre la pièce montée en 1972 et l'Algérie du Hirak...A noter qu'outre les projections, le festival sera marqué par une table ronde autour de «Montrer ensemble», un projet dont l'objectif est «de réunir sur une plateforme commune les différents festivals et manifestations cinématographiques centrées exclusivement autour de l'Afrique et ayant lieu à Paris, en banlieue et en province afin de créer un évènement itinérant à l'échelle nationale». Au menu, également, un défilé de mode de créations africaines ainsi que des expositions et conférences sur la coproduction européenne et africaine. Enfin, il est bon de souligner que le festival a été lancé par l'African Filmmakers Network Association (Afnetwork), qui a été créée à Paris en 2017 et dont ses membres oeuvrent pour la promotion et la valorisation du 7e art africain et afro-descendants dans le monde.