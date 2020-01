Parler de musique et du cinéma, c’est traduire une culture. La culture se définit comme étant un comportement et une discipline. Mais aussi un savoir-vivre notamment quand on a l’intelligence d’adapter cette culture à sa propre société qui a besoin, aujourd’hui, de conjuguer son existence avec une population qui cherche ses repères. C’est dans cette dialectique que Khaled Mouaki dit Slamyka compte développer le sens de cette culture, avec persévérance, en usant de la musique et du cinéma comme arme, afin que sa société retrouve enfin ce qu’elle a perdu.

Choix artistiques

L’artiste n’a pas besoin d’être présenté, il est connu et dans sa biographie, on découvre un amoureux du verbe et de la poésie, Un artiste talentueux, complet et surtout créatif. Sa passion : déclamer ses textes en a cappella. Un exercice dans lequel il excelle. Ses paroles transportent l’auditoire, il sait captiver, accrocher. L’artiste a aussi prouvé ses talents dans le théâtre.

Pour lui, a-t-il déclaré à L’Expression « le monde artistique m’a choisi et c’est avec le temps, je me suis découvert dans le monde artistique, mais pas vraiment, et où seulement dans le théâtre vu que je me suis lancé dans les adaptations de grandes pièces en dialectal telles que Soliloque ou Antigone, mais le cinéma m’as aidé a mieux me positionner ». Dans le monde du cinéma il est donc dans son élément le plus pertinent. Néanmoins, il pense que « le théâtre est, et restera à jamais la seule plate-forme où l’artiste donne le meilleur de lui-même, il est plus proche de son public, et l’humain qu’il est, on lui donnera plus d’occasions de s’exprimer avec ses tripes ».

Sur une autre question concernant ses projets d’avenir, notre interlocuteur confiera : « Si je parle de projets, je reste sceptique, car le monde du théâtre a besoin d’un plus, d’une révolution. Je ne dirais pas que l’envie n’y est plus, mais un renouveau s’impose. »

Il poursuit : « Je ne suis personne pour critiquer ni juger. Je dis seulement que le monde du théâtre a besoin de retrouver sa dynamique et sa valeur. » En somme, il estime que « chaque artiste a toujours un plus à donner, il suffit juste de considérer l’artiste, respecter ses efforts, l’encourager et lui donner ses vrais droits. Un artiste respecté donnera toujours un art digne de ce nom ».

Dans son milieu artistique, il est connu pour être considéré par beaucoup comme, « perfectionniste » qui a su s’introduire dans le monde de la musique. Il voulait donner une autre dimension à ses textes, à ses déclamations.

L’écriture de scénarios

Pari relevé qui l’a amené, avec des amis partageant la même passion, à créer le premier groupe de slam : Slamyka. Le succès était au rendez-vous. Le public a adhéré à ce genre de poésie urbaine. Il a dit qu’il est propriétaire d’« une belle plume emplie de subtilité. Une écriture contemporaine, collant à la réalité de la société dans laquelle il vit. Une société qu’il considère comme sa première source d’inspiration.

L’année 2012 signe la sortie du premier album slam en Algérie. La tâche fut rude, mais les efforts et sa ténacité ont porté leurs fruits ». Mais, cherchant au fond de lui d’autres valeurs, il se découvre une autre passion : l’écriture des scénarios pour des séries, des chansons et même des adaptations de pièces de théâtre, et films … On est donc face à un artiste aux multiples talents, Khaled Slamyka est une valeur sûre de la scène artistique algérienne.

à son actif, on compte en 2008 :

« Adaptation de la pièce de théâtre Antigone de Jean Cocteau en arabe dialectal, le théâtre du Printemps, Makam Echahid 2009 : adaptation de la pièce théâtrale Soliloque de Jean Cocteau en arabe dialectal, théâtre du Printemps Makam Echahid, 2009: Adaptation du film long métrage Histoire sans ailes » réalisé par Amar Tribeche, diffusion dans les salles de cinéma, Alger.

2010 : directeur artistique et auteur du monologue Chikha Nouara, interprété par Biyouna, Paris. 2011 : élu précurseur du slam (poésie urbaine) en Algérie 2012 : sortie du premier album musical, intitulé Wech N’qoul. Pour ne citer que ceux-là, sachant que son dernier travail date de 2018 : Adaptation de la série télévisée Dar El Droudj diffusion, El jazairia TV... La liste de ses réalisations est bien plus longue que ça d’où le mérite de sa réussite.