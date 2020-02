La commémoration du 31ème anniversaire du décès de l’écrivain-chercheur dans le domaine de la langue et culture amazighes, Mouloud Mammeri, sera marquée par de nombreuses activités culturelles qui auront lieu tout au long de cette semaine aussi bien au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou que dans différentes localités de la même wilaya. La direction de la culture de la wilaya a décidé de conférer un cachet particulier à cette commémoration puisqu’elle a annoncé, hier, le lancement des activités en question en collaboration avec la direction de l’éducation nationale de la même région.

Conférence et mémoire.

Il sera ainsi question d’organiser des Journée patrimoniales avec des spécialistes du patrimoine au profit des jeunes scolarisés, dédiées à Mouloud Mammeri.

Ainsi, le premier acte de cet hommage à Mouloud Mammeri sera organisé le 25 février prochain. La bibliothèque urbaine «Si Amar Boulifa» abritera une première conférence dans ce sillage, qui sera animée par l’ancien compagnon de Mouloud Mammeri et homme de culture Slimane Hachi, qui occupe actuellement le poste de directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine immatériel en Afrique. C’est à l’occasion de la tenue de cette conférence que sera lancé le programme culturel de la commémoration du 31ème anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri, sous le thème : «Mouloud Mammeri au service de la recherche à travers la gestion du centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique d’Alger (ex-Crape).» Des activités dédiées à l’auteur de «La colline oubliée» qui s’étaleront du 25 au 29 février, précise la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. «Sur les traces d’un amusnaw» est un autre thème qui sera décortiqué à l’occasion de cette commémoration, a-t-on appris. Ainsi, pour rendre hommage à l’auteur de «Poèmes kabyles anciens», une riche exposition autour de la vie et l’œuvre de Mouloud Mammeri aura lieu tout au long de cette semaine culturelle au niveau des halls des expositions de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. La première escale de cette commémoration sera mise à profit pour le lancement de la première journée patrimoniale avec Slimane Hachi, directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique. Dans le même sillage, le collège Mouloud-Feraoun de Tizi Ouzou abritera des activités culturelles autour de la lettre de Mouloud Mammeri dédiée à titre posthume à Mouloud Feraoun et ce, avec les élèves du cycle moyen.

Riche programmation

Pour la journée du 27 février, le programme de la direction de la culture prévoit une visite au Centre national de la recherche scientifique préhistorique, historique et anthropologique d’Alger (dont Mouloud Mammeri a été le directeur pendant plusieurs années). Cette sortie pédagogique sera organisée au profit des élèves du deuxième palier. Toujours en guise d’hommage à Mouloud Mammeri, il sera procédé à la projection du film «La colline oubliée » de Abderrahmane Bouguermouh. Il s’agit, pour rappel, du premier long métrage en langue amazighe adapté à partir du roman éponyme de Mouloud Mammeri.

Concours de la meilleure recherche

En outre, cette commémoration sera l’occasion de lancer le concours de la meilleure recherche et présentation de « Mouloud Mammeri, l’amusnaw sous ses multiples facettes» en direction des élèves du 2ème palier de la wilaya. Ce concours concernera les élèves de Djemaâ Saharidj, Azazga, Tizi Ghennif et Redjaouna. Quant à la journée du 28 février qui coïncide avec la date-anniversaire du décès de Mouloud Mammeri, il est prévu l’organisation d’un dépôt de gerbes de fleurs et d’un recueillement sur la tombe de l’écrivain au village Taourirt Mimoun à Ath Yanni. Le public pourra aussi revisiter l’œuvre de Mouloud Mammeri à travers d’autres activités qui auront lieu à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou. Cet établissement culturel abritera, à la même occasion, une rencontre-débat avec le grand réalisateur Ahmed Rachedi. Ce dernier apportera son témoignage autour de l’adaptation du roman mythique de Mouloud Mammeri, intitulé : «L’opium et le bâton.» Des ateliers pédagogiques de lecture et d’écriture autour de la vie et l’œuvre de Mouloud Mammeri auront, enfin, lieu au niveau de la bibliothèque de lecture publique de Tigzirt et à la bibliothèque communale de Draâ

El Mizan.