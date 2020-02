L’artiste Mouni Benkhodja présentera sa nouvelle exposition le 6 février à la galerie Ifru Design, intitulé Corpo, l’expo sera visible jusqu’au 19 février. Mouni Benkhodja est née à Alger et a grandi entre Alger et Béjaïa. Elle a acquis sa passion pour le dessin et la peinture, très jeune, de son père qu’elle définit «Dentiste peintre», Elle a choisi la photographie pour ses études supérieures tout en continuant à améliorer ses techniques en dessin par une pratique régulière et d’une manière autonome. Jusqu’à son départ en Italie, d’abord à Rome en 2011, puis à Bologne, où elle a commencé en 2013, à fréquenter le studio de dessin et de peinture tenu par le professeur et artiste plasticien Davide Peretti Poggi, fils du grand peintre bolognais Wolfango Poggi, actif lui aussi auprès des artistes avant sa mort en 2017.

Fréquenter cette école lui a permis de perfectionner le côté technique, le choix et l’utilisation des couleurs, le coup de pinceau et la maîtrise du clair-obscur. Et de développer le côté artistique en apprenant à exprimer ses états d’âme sur la toile à travers son interprétation des expressions corporelles. Elle vit, aujourd’hui, entre Bologne, Rome et Alger quand elle n’est pas en voyage aux quatre coins du monde.

Ses toiles ont été réalisées entre 2013 et 2017 et elles expriment différentes émotions à travers des postures du corps humain et des expressions de visages.

Elle a participé à quelques expositions collectives en Italie et, voudrait maintenant reporter son art là où il est né et faire sa première expo personnelle à Alger.