L'artiste peintre et céramiste, Mounia Halimi Fernane est décédée mardi à Alger, à l'âge de 57 ans des suites d'une longue maladie. Architecte de formation, puis enseignante après un long parcours professionnel dans le domaine de l'urbanisme, la défunte n'a pu se soustraire à la magie d'exprimer ses émotions à travers les formes et les couleurs, ce qui l'emmènera à se consacrer pleinement à sa passion pour les arts plastiques. A ses débuts, Mounia Halimi Fernane voulait faire de la céramique, mais elle a dû mettre de côté son ambition faute de moyens, se tournant vers la peinture sur verre et sur toile, ainsi que l'art de la mosaïque. Issue d'une famille où l'art de manier la matière occupe une place prépondérante, la regrettée artiste compte plusieurs créations de toutes sortes, entre tableaux de différents formats peints, à l'eau, à l'huile, à l'encre de Chine, d'autres en céramique ou encore des oeuvres d'art faites à partir d'objets de récupération, qu'elle a exposées dans différentes galeries. Après 30 années d'un parcours artistique entièrement consacré au service du patrimoine et de la culture algérienne, Mounia Halimi Fernane, tire sa révérence laissant derrière elle un legs qui continuera de rayonner.