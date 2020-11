Il est connu et reconnu dans le milieu du 7eme art, du cinéma africain, mais pas que. Sa longue carrière l'a mené à être souvent sur différents fronts, que ce soit dans l'organisation, la coordination ou la formation.

Un homme que l'Algérie connait aussi pour avoir aidé les Rencontres cinématographiques de Béjaïa à monter le Bejaia Lab Doc. Moussa Alex Sawadogo, puisque c'est de lui dont il s'agit a été installé au poste de délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Sawadogo, 46 ans, a été nommé, le 14 octobre dernier, en Conseil des ministres. Il remplace à ce poste Ardiouma Soma qui a dirigé l'institution de 2014 à 2020.

Le nouveau délégué général de la plus grande manifestation cinématographique consacrée aux cinémas d'Afrique, a été, entre autres, membre de la commission du Fonds d'aides au cinéma du monde (Acm), de 2017 à 2019, chargé des affaires culturelles et de la communication à l'ambassade du Burkina Faso à Berlin en Allemagne (2005-2006).

Il a aussi été directeur artistique d'Afrikamera (African Film Festival in Berlin) et de la Biennale de la danse africaine contemporaine de Berlin, Consultant du programme Open Doors pour l'Afrique au Festival international de films de Locarno et du programme pour l'Afrique au niveau de Hamburg Film Fest.

Le délégué général entrant est titulaire d'une maîtrise en Histoire de l'art et archéologie de l'université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou, d'un Master of Art en management culturel et media, obtenu à l'université du théâtre et de la musique d'Hambourg en Allemagne. Sur sa page facebook, Moussa Alex Sawadogo a laissé ce commentaire qui n'a pas laissé indifférent où il remercie le gouvernement burkinabé de la confiance qu'on lui accorde en lui attribuant ce prestigieux poste qui, néanmoins, n'est pas de tout repos.

«Un motif de fierté pour le continent»

Ainsi, nous pouvons lire: «Je voudrais marquer ma profonde gratitude au gouvernement du Burkina Faso et particulièrement au ministre Sango pour le choix porté sur ma personne.

J'ai une pensée profonde pour mes devanciers qui, depuis 1969 ont porté le Fespaco pour en faire un des motifs de fierté du continent africain et de sa diaspora. Nous portons ensemble cet héritage et sommes tous quelque part les enfants du Fespaco.

En acceptant la mission qui m'est aujourd'hui confiée, je réponds naturellement à l'appel de mon pays, le Burkina Faso, pour l'Afrique et son cinéma». Et de remercier tous ceux qui lui ont adressé de nombreux messages de soutien, de félicitations. « J'espère compter sur vous au moment venu» a-t-il conclu.

Un choix capital et décisif porté sur un homme qui n'a pas peur des challenges, d'autant que le Fespaco est connu aussi un peu pour ses éternels problèmes d'organisation.

Un défi à relever

Alex Moussa Sawadogo, va t-il faire mieux que ses prédécesseurs? Au regard de la pandémie du coronavirus, qui secoue actuellement le monde, à se demander aussi si la prochaine édition du Festival

panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco) va se tenir vraiment du 27 février au 6 mars 2021? Aux dernières nouvelles, la 27 eme édition de la Biennale de cinéma de Ouagadougou devra se tenir «dans un format réaliste adapté au contexte sanitaire» À rappeler que lors d'une réunion organisée les 11 et 12 octobre, le secrétaire général du ministère en charge de la culture, le docteur Lassina Simporé, et par ailleurs président du Comité d'organisation (PCO) a fait savoir que le thème de cette biennale sera «La contribution du cinéma à la culture de la paix».

Un festival marqué par le Covid-19 et le terrorisme. Ce qui n'est pas rien...souhaite ainsi beaucoup de succès et de courage à tous ceux qui y travaillent d'ores et déjà pour mener à bien cet ambitieux projet.