L’opéra d’Alger vous convie à une soirée musicale au féminin placée sous le thème «Murmures andalous» qui aura lieu le 6 août à partir de 19h30. En effet, le plateau de l’opéra Boualem Bessaïh accueillera deux chanteuses talentueuses en la personne de Nesrine Ghenim et Meriem Benallal . Pour gagner des tickets gratuits, il vous suffit de partager la publication de cette information postée (sur la page de l’opéra d’Alger en mode public) et de taguer les personnes avec qui vous voulez assister au spectacle en commentaire. Vous avez jusqu’au 4 août à 20h pour participer. trois gagnants seront tirés au sort, et chacun d’entre eux remportera deux tickets.