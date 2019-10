Le Musée des arts modernes d’Oran (Mamo) abritera, du 7 octobre au 7 novembre prochains, une exposition qui réunit les toiles de 25 artistes méditerranéens.

L’exposition est baptisée «Balearics», en référence à la Fondation Balearia qui organise l’évènement, en partenariat avec l’Institut espagnol Cervantes et le Mamo. Le vernissage de cette exposition qui réunit des peintres algériens et espagnols, est prévu le 7 octobre. «C’est la première fois que cette fondation transfère une de ses expositions hors du territoire espagnol» expliquent les organisateurs. L’exposition est partagée en deux volets: «Balearics I» et «Balearics II Muciens». Le premier volet tourne autour de la Méditerranée et les liens noués entre ses pays à travers les siècles, alors que le deuxième se centre sur la musique. «Les notes de musique se transforment en cours de pinceaux dans 15 œuvres», explique le commissaire de l’exposition Antoni Torres, lors de la présentation de cet évènement culturel.