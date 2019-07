Dans le cadre de ses activités artistiques, l’opéra d’Alger présente un spectacle intitulé «Lehwa Oudrar», qui verra la participation d’une pléiade d’artistes. On citera le grand interprète de la chanson chaouie Hamid Belbèche, Houria Chaouia et un groupe de Rahaba. Ce spectacle sera donné le jeudi 1er août au niveau de l’opéra d’Alger Bouelam Bessaïh à partir de 18h. Il s’agit d’un spectacle qui mêlera musique, chant et danse chaouie au grand bonheur des fans du genre.