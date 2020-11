Le dramaturge algérien Mustapha Bouri a été primé au concours «Doha Drama Award» consacré à l'écriture dramatique, dans la catégorie texte de théâtre pour son oeuvre «Souvenirs d'un temps à venir», ont rapporté des médias qataris.

Le texte de Bouri relate le parcours d'une femme génie «Nanou», auteure d'un livre prophétique où il est question d'une pandémie à venir qui fera périr la majeure partie de la population mondiale, puis l'avènement de catastrophes, ensuite une guerre de «Nanou» qui exterminera une foule nombreuse de gens. Comédien, metteur en scène et dramaturge, Mustapha Bouri compte à son actif plusieurs oeuvres, dont «El Houch» et «Nina», adaptée d'une pièce bulgare.

Les récompenses du prix Doha Drama Award, décerné par le ministère qatari de la Culture et des Sports, dans ses trois catégories (texte théâtral, scénario télévisuel et scénario cinématographique), s'élèvent à 100 000 USD chacune.

Décerné tous les deux ans, ce concours a pour objectif selon ses organisateurs d' «ouvrir de nouveaux horizons à la création arabe dans le domaine du drame en tous genres».