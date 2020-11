Comme il fallait s'y attendre, des centaines de personnes, en majorité des fans du Rebelle et des militants de la cause identitaire berbère, mais aussi les militants d'une Algérie meilleure et d'une démocratie majeure, ont fait le déplacement dimanche dernier vers ce village de Taourirt Moussa, devenu mythique au fil des années. Pourtant, l'enterrement de Na Aldjia Matoub était initialement annoncé pour la journée, d'hier, lundi. En dépit du changement de la journée de l'enterrement, les foules des grands jours étaient présentes à Taourirt Moussa, tout autour de la demeure familiale des Matoub, pour dire adieu à celle qui a donné naissance à la légende éternelle qu'est Matoub Lounès. Dire adieu à une femme qui, malgré le poids de l'âge et de la maladie, n'a pas cessé d'occuper le terrain de manière pacifique afin de défendre la mémoire de son fils ravi aux siens un certain triste et douloureux 25 juin 1998. La dépouille mortelle de Na Aldjia est arrivée à l'aéroport international d'Alger, dimanche dernier. Il y avait dans la délégation qui l'accompagnait, Malika Matoub et Nadia Matoub, respectivement soeur et épouse du Rebelle. Des membres de la Fondation Matoub ainsi que des amis de la famille ont accueilli ces dernières à l'aéroport d'Alger avant de prendre la route vers le village Taourirt Moussa où les citoyens s'étaient déjà regroupés sur place au siège de la Fondation Matoub, devant la maison du Rebelle transformée en musée ainsi que tout autour du tombeau du regretté poète assassiné. La dépouille mortelle a été accueillie avec une infinité de slogans scandés à tue-tête par les présents venus de Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, etc. Contrairement donc au programme officiel initial de la cérémonie funéraire, la mère de Matoub Lounès a été enterrée sur place, c'est-à-dire dimanche, en début de soirée. Les raisons de ce changement sont évidentes et elles sont liées à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus. Malgré l'ampleur de la douleur, Malika Matoub, fille de Na Aldjia a fait preuve d'un courage digne de celui dont avait fait preuve sa mère depuis 1998 jusqu'à sa mort et digne aussi de celui dont avait fait preuve son frère Matoub Lounès tout au long de sa vie vouée au combat identitaire berbère et contre toutes les formes de dictature, qu'elle soit politique, linguistique ou idéologique. Comme il fallait s'y attendre, lors de la cérémonie d'enterrement, les présents ont improvisé des slogans inspirés directement des chansons de Matoub Lounès, plus particulièrement celles où le grand chanteur immortel exprime ses adieux aux personnes chères qui nous ont quittés. Une émotion exceptionnelle a régné sur le village Taourirt Moussa au moment de la mise à terre. Il était très difficile de retenir ses larmes face à cet ultime adieu car Na Aldjia manquera tant aux milliers de visiteurs qui viennent chaque année se recueillir sur la tombe de Matoub. Na Aldjia les accueillait pendant plus de vingt ans, toujours avec la même disponibilité et toujours avec la même dignité. Le vide qu'elle laissera est impossible à combler. Tout autant que celui laissé par son fils Matoub Lounès qu'elle a désormais rejoint après plus de 20 ans de souffrances indicibles: les souffrances d'une mère qui perd son fils à la fleur de l'âge. Et quel fils!