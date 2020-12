La réalisatrice Stella Meghie, choisie par Sony/TriStar pour mettre en images la vie de la diva, a annoncé que Naomi Ackie, connue des fans de Star Wars pour avoir interprété Jannah dans l'Episode IX, L'Ascension de Skywalker, avait été choisie.

«Nous avons passé la majeure partie de l'année dernière à rechercher une actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J'ai été émue par sa capacité à capter la présence sur scène d'une icône mondiale tout en apportant de l'humanité dans sa vie intérieure», a expliqué la cinéaste au Hollywood Reporter.

I Wanna Dance with Somebody, en référence au tube de Whitney Houston, sera écrit par Anthony McCarten qui était déjà derrière le biopic sur Queen, Bohemian Rhapsody. Puisque le film est soutenu et approuvé par les héritiers de la chanteuse, la totalité du catalogue de la diva est disponible. «Tous les fans ont un appétit de perfection lorsqu'il s'agit de Whitney et de son héritage. Après mûre réflexion, Naomi Ackie a été sélectionnée sur la base de ses performances de qualité et de son profond engagement à devenir la femme que nous aimons tous.

Nous sommes impatients de faire ce voyage avec elle», a indiqué Pat Houston, ex-manageuse et ex-belle-soeur de la star. La date de sortie de I Wanna Dance with Somebody n'a pas encore été annoncée, mais les producteurs veulent qu'il soit disponible pour Thanksgiving 2022, d'après le Hollywood Reporter.