Apres avoir été projeté l'année dernière dans le cadre du festival d'Alger dédié au film engagé et aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa, le très émouvant documentaire «Nar», de Meriem Achour Bouakkaz (Algérie, 2019) vient d'être présenté en ligne dans le cadre des Rencontres internationales du cinéma d'Oran, répondant à une thématique des plus percutantes, à savoir «Le corps en mouvement».

Une édition qui a dû faire avec la crise sanitaire en basculant comme beaucoup d'événements cinématographiques similaires dans le monde, sur le digital, faisant fi des obstacles du quotidien et permettant ainsi à de nombreux spectateurs d'apprécier de très bons films de qualité d'ici et d'ailleurs.

Parmi ceux-là ainsi, nous le rappelle t-on, cet excellent documentaire qui explore une forme de violence extrême en Algérie, celle de l'immolation par le feu, un acte que le film tente de déchiffrer à travers le témoignage de survivants et de familles endeuillées par la perte d'un frère ou d'un fils qui a choisi le feu pour crier son désespoir.

«Nar» est aussi un des derniers films sur lequel est intervenu Nasser Medjkane en images.

Un regard lucide,mais triste

«Si ‘'Nar'' est un aussi beau film, c'est en partie aussi grâce à son regard. Pudique et tendre, toujours à hauteur des hommes et des femmes dont il croisait le regard. Qu'il repose en paix. Nous lui dédions cette journée de projections», affirment les organisateurs. Dans ce film qui signe un parallèle avec le Hirak comme une ironie du sort, puisque l'on entend ce célèbre chant des stades tel le fameux titre de Ouled Bahdja qui a été le leitmotiv durant ces manifestations, l'immobilisme est paradoxalement mis en exergue par à la fois ces images fixes, des témoins, mais par la noirceur de leur propos qui rappelle combien, pour de nombreux jeunes Algériens, leur avenir semble être un brouillard, car souvent en butte à des portes fermées. Pour passer du temps, ces jeunes se réfugient dans les cafés où ils peuvent y rester des heures, pour tuer le temps, ou en tenant les murs quand ils ne sont pas aussi dans les stades pour crier leur rage de vivre, avec un fort sentiment d'enfermement, tous cultivant le même rêve: «la harga», quitter le pays clandestinement, ce qui semble être leur seul espoir est en réalité une autre forme de suicide.

Des êtres et le néant

Aussi, ce film donne à voir un jeune graphiste rescapé qui parle de son expérience, d'un animateur culturel qui dresse le portrait d'une jeunesse en perdition, d'un jeune qui continue à pleurer la disparition de son frère décrit comme calme et réservé, mais qui décide un jour de s'en sortir pour vivre en vendant de l'huile d'olive dans son propre quartier, mais il se voit agressé lâchement par les policiers qui vont se mettre à le harceler en laissant les autres commerces ambulants tranquilles. Nous ferons connaissance aussi de cette mère meurtrie qui n'a plus la notion du temps après l'immolation de son fils qui rêvait de partir en quête d'un bonheur ailleurs. Cette mère, raconte ainsi sa profonde peine tout en cuisant du pain sur une «tabouna» qui brûlera à un moment son doigt. Scène troublante qui rappelle l'horreur inacceptable de l'immuable passé pour cette mère qui tente d'oublier, mais dont le feu lui rappellera sans cesse la perte du fils bien-aimé.

Le documentaire interroge aussi un jeune étudiant en médecine qui rappelle combien la vie est si misérable pour beaucoup de jeunes et dont l'acte d'immolation s'apparente à un simple fait divers dans les journaux. «Nar» est un documentaire bouleversant qui nous immerge dans un monde cruel où ses victimes sont doublement assassinées par un ordre établi qui condamne ces derniers, d'une société qui ne fait aucun cas de ces personnes-là, mais pis encore, qui laisse la plaie ouverte à tout jamais à ces familles qui continueront à pleurer leurs enfants dans un pays miné par la corruption et la gabegie. Un film fort qui mérite d'exister.

Un témoignage puissant, mais qui laisse entrevoir un filet d'espoir vers la fin, malgré tout..