Elle est jeune, mais déjà maman de trois enfants. Elle est discrète et timide et pourtant, elle a de quoi vanter son pouvoir artistique. Rien ne se jette avec Nardjesse, tout se transforme en merveille. Notre artiste a découvert ce don avec le temps et avec ses mains d'or créatrices d'objets sublimissimes. Elle s'adonne à sa création depuis l'âge de 15 ans, quand elle récupérait tout ce qui se casse pour en faire une oeuvre d'art. Sa maison est devenue un grand ate-lier. Nardjesse est enseignante de sport dans un CEM, mais cela ne l'empêche nullement de consacrer du temps à sa passion. Elle nous déclare: «J'aime ce que je fais, c'est ma passion, je ne jette rien. Mais en même temps, je suis incapable de me séparer de mes créations j'y tiens tellement. C'est une partie de moi-même mais je peux exceptionnellement en faire pour des amis proches ou pour ma famille.» Tout le temps souriante et rien qu'à ses gestes on saisit parfaitement la valeur de ses créations. Elle nous souligne encore: «J'ai plein d'idées et rien qu'à voir un objet, je prévois aussitôt une transformation pour en faire une conception artistique». Toute sa maison porte son empreinte. Sa décoration est le fruit de sa création. Le choix des couleurs et de la matière est une pertinence incontestée. C'est, en un mot, une évidence artistique qu'on ne peut pas critiquer. Elle compte à l'avenir s'approprier un atelier car dans sa maison, il n'y a plus de place où poser ses créations. Nounou, c'est comme ça qu'on l'appelle, avoue parfois ne pas avoir de temps à elle, qu'en fin de soirée. Entre le travail et l'éducation des enfants, le temps manque, mais elle ne peut en aucun cas s'endormir sans donner naissance à une nouvelle oeuvre. Encouragée par son époux et sa famille, elle est capable de tout transformer. Son don, il faut le reconnaître, est une passion qui ne peut pas être donnée à tout le monde. Cet art, elle le cultive et le nourrit chaque jour; on peut le définir comme un art libéral, une empreinte personnelle et un champ de production particulier. Nounou est l'une des rares personnes à pouvoir définir ses intentions afin de rendre le processus de sa création accessible et palpable. Un art qu'on peut toucher et apprécier avec les mains. Son style artistique, elle est la seule à pouvoir le définir, pas seulement par les mots, mais par les couleurs et la matière. Dans son art, Nounou est unique.