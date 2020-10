Une nouvelle exposition d'art contemporain a été dévoilée samedi à Alger par l'artiste-peintre Narimane Sadat Cherfaoui qui propose de nombreuses toiles réalisées pour la plupart durant la période de confinement sanitaire. Organisée par l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger à la galerie d'art Mohamed-Racim, cette exposition, intitulée «La symphonie des couleurs», propose une nouvelle collection de l'artiste qui a oeuvré à «surmonter l'enfermement et la suspension des activités culturelles imposés par la pandémie du coronavirus» en réalisant une vingtaine de nouvelles toiles. Alliant collage et peinture, les oeuvres de Narimane Sadat Cherfaoui évoquent des états d'esprits et des situations de vie quotidienne, exprimés dans un «éclatement» de couleurs chaudes abordant, entre autres thèmes, l'identité et la liberté.

«J'utilise différents matériaux naturels comme la pierre, le sable, les galets pour donner forme et vie à mes toiles abstraites, estampillées de signes berbères comme le tifinagh (alphabet amazigh), explique l'artiste. Pour elle, l'art abstrait permet de s'évader à travers un alliage de couleurs en harmonie et des objets disposés de manière aléatoire. Plasticienne autodidacte, Narimane Sadat Cherfaoui expose depuis une dizaine d'années dans différentes galeries algéroises, notamment aux palais des raïs «Bastion- 23» et la galerie Dar el Kenz. Elle a également participé à un festival des arts plastiques en Turquie en plus d'expositions virtuelles organisées par des associations et réseaux artistiques du Monde arabe. L'exposition «La symphonie des couleurs» est ouverte au public jusqu'au 7 novembre prochain.