La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a opéré un mouvement qui a touché les postes des directeurs de musée au niveau de plusieurs wilayas afin d'insuffler un nouvel élan au secteur ainsi qu'aux institutions placées sous sa tutelle, a indiqué lundi un communiqué de ce ministère.

Dans ce cadre, la ministre a procédé à la nomination de Hadjira Rekab, directrice du Musée national de l'enluminure, la miniature et la calligraphie (Alger), Azzedine Antri, directeur du Musée national des antiquités et des arts islamiques (Alger), Oum Elkhir El Hamel, directrice du Musée national public d'El Menéa (Ghardaia), Leila Bouazza, directrice du Musée national de Chlef, Mohamed Kouri, directeur du Musée national des antiquités islamiques de Tlemcen et Rachida Omri, directrice du centre d'interprétation à caractère muséale du costume algérien traditionnel et des traditions populaires (Tlmecen), a précisé le communiqué.

Ce mouvement de nomination a pour objectif de booster l'esprit d'initiative chez les responsables de ces structures, créer des méthodes de gestion efficaces de ces établissements en s'engageant avec les gérants sur des objectifs qui permettraient le développement de la performance et la promotion du tourisme culturel, a ajouté le document.

La ministre a décidé, suite à la visite qu'elle avait conduite récemment à la wilaya d'Adrar, de mettre fin aux fonctions de la directrice du Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre (Timimoun), Mme. Yasmine Torki, a conclu le communiqué.