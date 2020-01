Dar Abdeltif abrite depuis samedi dernier une exposition picturale hautement colorée signée Nourreddine Chegrane qui n’est plus à présenter, voire dont la touche est souvent liée à cette représentation d’une silhouette désarticulée baignant dans un monde bigarré et un émerveillement chatoyant. Pour cette nouvelle exposition baptisée «Hommage au jazz», l’ancien élève du grand M’hamed Issiakhem rend hommage à de grands noms du jazz américain tels Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington ou encore Miles Davis. L’artiste-peintre donne à voir des toiles où se mêlent une profusion de signes et art figuratif, mélangés à des drapeaux comme celui des USA et souvent à des instruments de musique tels la guitare, le saxophone, la batterie ou encore le piano. Le courant Aouchem dans lequel Nourreddine Chegrane a adhéré s’en ressent par petites touches qui rappellent la symbolique de la culture berbère, voire de notre patrimoine maghrébin. Homme voyageur, né à Rabat, il est bon à savoir que Nourreddine Chagrane a un riche parcours d’expositions qui l’a vu voyager d’Algérie à Varsovie, Moscou,Rome, Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes, Belgrade, Berlin Est, La Havane, Manille,Tokyo, Rabat, Tunis, Tripoli, Le Caire, Koweït …etc. Par ailleurs N. Chegrane, dans sa jeunesse à Rabat et à Alger était membre d’un groupe de jazz connu sous le nom «les Titans». Il y jouait de l’harmonica et parfois des percussions. «A cette époque, la musique était essentielle pour moi, j’y consacrais beaucoup de temps et d’amour» fait-il savoir. Et d’indiquer : «Dédier une exposition au jazz est une idée qui me trottait dans la tête depuis déjà quelque temps, Je me suis enfin décidé à passer à l’action, à travers ses représentations picturales pour exprimer ma gratitude et mon enthousiasme pour cet art qu’est la musique jazz qui a nourri mes rêves de jeunesse. C’est toujours le musicien en moi qui guide le peintre que je suis, je compose avec des traits, des couleurs et des formes pour donner une musicalité à mes toiles», conclut-il.