Un nouveau recueil de nouvelles de Boubakr Kadri vient de paraître chez la maison d'édition et de distribution Adliss de Batna, a-t-on appris dimanche dernier auprès de l'auteur. L'ouvrage paru en langue française en 200 pages contient 23 nouvelles inspirées de faits réels, certains vécus par l'auteur lui-même, d'autres par ses proches durant la période allant de 1930 à 1962 dans le douar Taberdga dans la commune de Chechar (à 55 km au sud de la ville de Khenchela), a précisé à l'APS l'auteur. Selon Kadri, ce recueil évoque la souffrance de la femme dans cette partie du Sud des Aurès, l'horrible épidémie de typhus qui avait décimé entre 1945 et 1946 plusieurs milliers d'Algériens, le dentiste traditionnel, Lekchich (une sorte de diète ancestrale), des histoires de femmes, la seconde épouse, la neige en été, l'histoire du dernier lion de la région de Taberdga et les tout premiers jours de l'indépendance. L'auteur confie avoir utilisé dans sa narration 350 termes en langue chaouie se rapportant surtout à des noms de personnes, d'animaux et de lieux.

Boubakr Kadri a indiqué avoir terminé les manuscrits de trois nouveaux ouvrages dont l'un consacré à la place de la Providence divine dans les victoires des moudjahidine sous-armés devant la puissance de feu de l'armée française. Retraité du corps de l'éducation, Kadri chercheur dans le patrimoine amazigh et acteur actif de la scène culturelle locale depuis 20 ans est également présentateur d'émissions à radio Khenchela.