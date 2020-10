Du haut de ses 88 ans, le moudjahid et écrivain Salah Mekacher continue sa quête de préservation de l'histoire, lui qui est, non seulement un témoin oculaire de premier plan, de la guerre d'indépendance, mais aussi et surtout un acteur important. Salah Mekacher vient de rebondir avec un nouveau livre fraichement édité à compte d'auteur et imprimé aux éditions «El Amel» de Tizi Ouzou. L'ouvrage de plus de

250 pages porte le titre «Plumes, écritoires et pages d'Histoire». Dans cet énième ouvrage consacré à la guerre d'indépendance, ayant permis au peuple algérien de se libérer du joug colonial, Salah Mekacher poursuit son témoignage en livrant au lecteur des récits vivants et de terrain sur plusieurs épisodes qu'il a lui-même vécus, notamment dans les maquis de Kabylie où Salah Mekacher était secrétaire du poste de commandement de la Wilaya III historique. Salah Mekacher revient ainsi dans cet ouvrage sur la guerre d'indépendance telle que vécue dans la Wilaya III de 1957 à 1959 sous le commandement du colonel Amirouche.

Des figures connues de l'ALN

Dans un autre chapitre, l'auteur décrit le déplacement du PC de la Wilaya III vers la forêt de Bounaâmane. Un chapitre dans lequel on retrouve des figures très connues de l'ALN à l'instar de Mohand Oulhadj, Moh Saïd Ouzeffoun, Si Abdellah... Puis, Salah Mekacher raconte la période où la guerre dans la Wilaya III était dirigée par le colonel Mohand Oulhadj de 1959 jusqu'à 1962.

Durant cette période aussi, l'auteur décrit des événements auxquels il a personnellement et activement pris part. C'est donc en tant qu'acteur plus qu'en tant que témoin, que l'auteur narre ces étapes de la guerre d'Algérie. En plus du récit que nous offre Salah Mekacher,ce dernier dresse des portraits de plusieurs personnalités ayant joué des rôles importants durant la guerre d'indépendance La richesse de ce livre réside, en outre, dans les dizaines de documents qu'il contient en fac-similé ayant fait partie des archives de la Wilaya III, inédits et non rendus publics jusque-là. Salah Mekacher, pour rappel, est né à Tizi Ouzou le 15 décembre 1932. Il a été méderséen de la medersa Athaâlibia d'Alger. À l'appel de l'UGEMA, le 19 mai 1956, Salah Mekacher rejoint le maquis et il est affecté par le colonel Amirouche au PC de la Wilaya III aux côtés de Tahar Amirouchene, secrétaire du PC à Tamgout. Et sa mission consistait à s'occuper du ser-vice de presse.

Un combat sans discontinuer

En 1958, Salah Mekacher échappe miraculeusement à la purge. il continue son combat jusqu'à l'indépendance. Depuis une quinzaine d'années, Salah Mekacher se consacre à l'écriture et il a publié huit livres. Son premier ouvrage est intitulé «Au PC de la Wilaya III», livre écrit et publié en français avant d'être traduit et publié en langue arabe. Salah Mekacher est aussi l'auteur de «Les récits de la mémoire», «Fureur dans les djebels», «Chroniques hospitalières», «Les lendemains du cessez-le-feu», «Le service de presse de la Wilaya III» et «Les annales des maquis de la liberté». Malgré le nombre de livres qu'il a publiés sur la guerre d'indépendance, Salah Mekacher croit toujours qu'il y a des tas de choses à raconter et il cite en guise de justificatif, pour étayer ce qu'il pense, une citation de Joseph Goebbels: «Dites, dites, dites, il en restera toujours quelque chose», surtout quand il s'agit de notre glorieuse Guerre de Libération nationale, serait-on tenté d'ajouter!