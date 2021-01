Dans le cadre des célébrations du Nouvel An amazigh 2971, le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi abrite une série d’activités, durant la journée du lundi 11 janvier 2021, à partir de 10h30.

10h: Séminaire: «Janvier est un élément de la culture et de l’identité algériennes» Activation du professeur Bensaoud Abderrahmane.

- Interventions: professeur Bailak Hamid, professeur Helwan Hassan, professeur Aukasim Yusef, professeur Bouzouar Abdel Nasser, professeur Al-Hajj M’hamed Al-Hajj Ibrahim et le professeur Qaliz Louiza.

15h: Le spectacle de carnaval « Shayeb Ashura », conçu par Thakkoth pour l’association Mercunda

Culture et arts « Batna»

De 14h à 16h30 :

-Expositions de produits berbères traditionnels (vêtements du patrimoine national traditionnel) -

(Cuisine traditionnelle - literie et tapis - articles ménagers - bijoux et décoration traditionnels).

-Mariage traditionnel et décorations traditionnelles.

Ateliers de préparation du couscous, de tissage et de poterie.

-Encadrement des associations culturelles des wilayas d’Algérie:

-Association des femmes d’Eve

-Association Zahra Baldi

-Association plus sûre

-Association Smile

-Association du bonheur des femmes

-Chansons du patrimoine oral (amazigh ashwaiq) présentées par l’Association féministe de Hawa

- Une présentation sur le costume traditionnel et un mariage berbère traditionnel accompagné de folklore, présenté par chaque membre de l’Association des ambassadeurs et de la Hope Youth Association