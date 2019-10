Une nouvelle comédie musicale intitulée Araba oua hikayat (un carrosse et des contes) est en cours de production à Oran, a-t-on appris dimanche de l’auteur et metteur en scène de l’œuvre. «Il s’agit d’un nouveau spectacle mettant à l’honneur le patrimoine oral à travers la narration de contes du terroir», a précisé à l’APS Mohamed Mihoubi, également président de l’association culturelle El-Amel. Cinq jeunes comédiens issus de l’école de formation aux techniques théâtrales de l’association indiquée sont distribués dans cette pièce produite avec le soutien du ministère de la Culture, a-t-il fait savoir. Araba oua hikayat intervient dans le sillage de plusieurs créations à succès à l’instar de Jaoula (tournée) produite avec le soutien de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (Onda) et actuellement à l’affiche de plusieurs théâtres du pays. L’association El-Amel s’est également illustrée cette année par le montage de Tahouissa bel karroussa (balade en carrosse), un spectacle pour enfants joué devant plus de 3 000 élèves dans le cadre d’une tournée à travers les écoles de la wilaya d’Oran. La même association s’attelle en outre au montage d’une épopée intitulée Thaourat errijal (la révolution des hommes) qui sera jouée au Théâtre d’Oran dans le cadre de la célébration de la Fête nationale du 1er Novembre prochain.