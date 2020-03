C'est chez Brokk'art, créateurs d'objets oniriques installés au 98 rue Didouche-Mourad, dans Issue 98, un lieu d'art volontairement niché dans un appartement hausmanien, dans l'idée de désacraliser la galerie et en faire un lieu de vie et de partage que Djam alias Ghouli Ahmed Djamil a choisi de présenter, mercredi dernier, en avant-première son tout nouveau clip Nti Mheniya, avant de le mettre en ligne juste quelques minutes après. Un tres beau titre. Une reprise d'El Hadj Hachemi Guerouabi au titre originel de 3ib 3lik Nti Mhenia. Un 7ème clip du même album solo issu du projet Zdeldel. Dans une version revisitée et réarrangée, Djam a insufflé à ce morceau un supplément d'âme, autrement plus poétique et mélancolique et surtout sensuelle, dans un clip qui inspire la nostalgie en creusant dans les souvenirs de l'amoureux transi. Un vieux que l'on voit à la fin du clip au milieu d'une espèce de débarras, qui fait écho aux images de ce couple dont on ne sait s'il a réellement vécu cet amour...

Réminiscence amoureuse

Un clip qui exprime le désir ou les réminiscences d'un amour déchu, fragile ou impossible, chanté par un Djam en mode crooner dont le portrait apparaît en noir et blanc à travers l'écran de cette télé qui date des années 1950. L'année supposée de cet amour-là. Surprise! Au milieu du clip surgit de nulle part, comme sortant de l'écran, une danseuse performeuse, Yasmine Bourouila, quittant la baignoire où elle s'est disséminée sous un drap blanc, pour se lancer dans une performance solo tout en majesté et en grâce. Une performance réalisée avec le concours du Vivarium et les Ateliers du désert. Le clip montre en effet une femme blonde dans une baignoire, mais aussi en train de se mouvoir aux cotés de cet homme amoureux transi dont il n'a qu'une seule issue, soit boire ou se droguer pour apaiser sa peine et son chagrin..

Un clip entre passé et présent

Réalisé par Salah Isaad, Nti Mheniya, «ce ksid d'antan, chantant les souffrances, les blessures et les désirs de l'amoureux éconduit, remis au goût du jour par Djam, via des sonorités actuelles, est une promesse d'un voyage émouvant dans un passé très évocateur pour notre génération». peut-on lire dans le kit de présentation de ce clip. Et de souligner: «À travers ce classique réinventé, Djam souligne son universalité, mais aussi sa capacité à se réinventer à chaque son, ce qui lui a permis, à ce jour, d'approfondir son ancrage musical dans la scène musicale algérienne, maghrébine, africaine et internationale.» Un titre, en effet, qui remet au goût du jour un morceau dans une réorchestration inédite des plus surprenantes! Vraiment originale et émouvante. Dans un élan de partage, Djam, accompagné du musicien Zaki Mihoubi, ont entraîné les présents dans une superbe quaâda chaâbie qui a fait transpirer plus d'un, histoire de faire la nique à la providence et surtout célébrer la vie et la musique entre de belles personnes.