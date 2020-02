L’ambiance festive des Nuits de chaâbi est devenue comme une habitude tracée dans le programme culturel et artistique de l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, il permet au public algérois de vivre des moments très agréables avec une qaâda chaâbie, et à cet effet l’établissement vous donne rendez-vous au sein de la salle de cinéma Sahel (Chéraga), et ce jeudi 6 février 2020 à partir de 20h00. Le concert est animé par des interprètes de la chanson chaâbie : Kamel Belkhiret, Khaled Sofiane et Ainin Hcen.