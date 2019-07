Sur initiative de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, Dar Abdeltif accueillera pour une soirée de stand-up l’humoriste Kamel Abdat le 3 août prochain. L’artiste ne manquera pas de vous surprendre encore avec ses sketchs caustiques liés à l’actualité du pays. Il régalera assurément ses fans qu’on espère voir nombreux. Kabyle et parfait berbérophone, les thèmes de ses performances vont des sujets d’actualité au simple quotidien des Algériens, ce qui a pour habitude de soulever le public. Par ailleurs, la première partie du spectacle sera assurée par Rima Dekhil et Fouad Bennour ; une manière de faire découvrir de nouveaux talents et d’introduire au show de Kamel Abdat tout en finesse.

Notons que le début du one-man-show aura lieu à 20h et le prix d’entrée est de 300 DA.