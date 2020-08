Le théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula (TRO) sera bientôt classé patrimoine national, à en croire son directeur Mourad Senouci qui affirme que les procédures sont «bien avancées». En effet,

«des réunions ont été tenues avec les cadres compétents de la tutelle, donnant lieu à un travail d'expertise pour le relevé détaillé des éléments patrimoniaux et un diagnostic de l'état des lieux au plan architectural», a-t-il indiqué cette semaine. Mourad Senouci a annoncé, par ailleurs, le lancement prochain des travaux de restauration des statues et vitrage de la coupole du théâtre. «La restauration sera lancée prochainement et réalisée par des architectes tchèques experts dans le domaine et cela, dans le cadre de la coopération avec la République tchèque» ajoutant que l'action de restauration verra l'implication d'étudiants de l'Ecole des beaux-arts et de jeunes architectes, contribuant ainsi à la consolidation de leur formation pratique.

Embellissement de la ville

Autre information de taille et dont Oran devra s'enorgueillir de posséder à la rentrée et pour la première fois, un café- théâtre au nom de «La Fourmi». Il sera situé juste à côté de l'hôtel

«Liberté», dont l'initiative de cet espace culturel, revient à son directeur d'ailleurs. M. Affane a pensé à tout. Les travaux qui ont commencé au mois de mars, vont bon train. Pour une capacité de 100 places, ce café théâtre sera doté d'une scène d'une dimension de 5m sur 5m. Musique, théâtre, mais cinéma sont au menu de ce milieu qui se veut vraiment polyvalent et ouvert à tous les artistes.

Un ciné-club sera programmé chaque mois avec les meilleurs films algériens récents, sans oublier des rencontres et séances de ventes-dédicaces avec des écrivains algériens dont Kamel Daoud etc. Les enfants ne seront pas en reste puisque un espace d'expression artistique leur sera dédié.

Un café de théâtre pour les artistes

C'est Mourad Senouci le directeur artistique de cet établissement, ce qui rajoute une valeur ajoutée à cet endroit sachant le long et riche parcours de Mourad Senouci dont la notoriété dans le domaine de l'organisation et la programmation lui a valu les félicitations de ses pairs et une très bonne réputation dans le milieu culturel. Pour l'heure, nous ne savons pas encore quand ce café- théâtre ouvrira ses portes, pandémie du coronavirus oblige, mais gageons que «La fourmi» deviendra un endroit phare et culte pour les jeunes et les artistes en général.

Un fleuron culturel de plus qui vient de s'ajouter à la ville d'El Bahia.

Nous y reviendront bientôt avec plus de détails avec le directeur artistique Mourad Senouci...