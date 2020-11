Ça avance à grands pas! Dernière ligne droite. Tout le monde met la main à la pâte! Alors que la crise sanitaire fait rage, il y a ceux qui redoublent d'effort aujourd'hui et font fi de ce marasme pour être fins prêts le jour «J». Ce week-end! Car comme dans l'histoire du lièvre et de la tortue: «Rien ne sert de courir, il faut partir à point». Aussi, comme des petites fourmies, les petites mains du théâtre d'Oran,La fourmi, n'ont de cesse d'activer depuis des mois pour pouvoir ouvrir à temps... Ainsi, on ne pourra plus dire plus tard, qu'il est temps qu'on se mette à travailler alors que c'est le moment idoine pour que ce projet puisse être monté doucement, mais sûrement. Chapeauté par le coordinateur et futur directeur artistique de cet établissement culturel, à savoir le metteur en scène et directeur du TRO, Mourad Senouci, ce dernier suit le projet comme son propre enfant. Sur les réseaux sociaux, le rythme des travaux est restitué tous les jours, étape par étape, histoire de partager avec le public le degré d'avancement de construction de cette salle qui pourra accueillir jusqu'à cent vingt personnes.

Le rythme est dense, studieux. ça travaille durement. Orné d'une très belle fresque architecturale, cet espace respire d'ores et déjà la dynamique et la créativité à plein nez. Un programme culturel et

artistique aussi bien riche que varié est déjà établi.

De l'art sous toutes les coutures

Ce dernier comprendra des pièces de théâtre, des concerts, des projections de films dans le cadre d'un ciné-club, des conférences - débats, des expositions ou encore même des rencontres littéraires. La Fourmi rehaussera à coup sûr la qualité de la ville d'Oran qui est déjà connue pour son esprit d'ouverture et l'amour de l'art et du divertissement de sa population. «Un pôle culturel d excellence et indépendant, ultramoderne et avec, espace convivial» peut- on lire en effet sur la page facebook de La Fourmi. Que ce soit pour la pose de la maquette, des sièges ou des lumières, des photos des travaux de cette grande salle sont visibles sur cette page pour indiquer l'état des lieux de cette superbe salle qui compte ouvrir prochainement et ce, dans le cadre d'une inauguration populaire, autrement avec des portes ouvertes durant une semaine complète.

À noter qu'une bonne partie du programme du centenaire «Mohamed Dib» élira domicile dans cet espace. Il est mentionné aussi que le roman de Khaled Boudaoui fera partie du club littéraire du théâtre des le lancement du programme, sans oublier le roman Canicule glaciale de Amine Zaoui, ainsi que Wassiny Laâradj. Notons également que le 5 décembre sera célébré au théâtre La Fourmi les 20 ans des Editions Barzakh. Parmi les travaux déjà entamés dans cet établissement on retiendra aussi l installation d'un ascenseur panoramique qui permettra au public de rejoindre la salle de théâtre (3ème étage) dans des conditions de haut confort. On notera qu'il y aura aussi un coin livre et un autre pour les expositions.

Un riche programme attendu

Un «café» qui doit respirer la culture. Aussi, un accord a été conclu avec une chaîne télé pour l'organisation d'un concours au profit des jeunes humoristes amateurs. Un autre accord a été conclu avec Hakim Dekkar pour qu' il signe son retour sur les scènes théâtrales à partir de La Fourmi, mais aussi avec Yasmina Khadra pour une séance de présentation-débat et vente dédicacée dès déconfinement et reprise des vols internationaux, un autre également a été conclu avec l'artiste peintre Othmane Mersali, pour la programmation d une exposition-vente de ses oeuvres. Aussi, nous apprend -on, un accord a été conclu pour la programmation du film Papicha dans le cadre du ciné-club. La séance sera suivie de débat avec l'équipe de la production, mais aussi avec l'équipe du film Kindil el bahr, dans le cadre du ciné-club. Un espace d expressions artistique pour les enfants a été aménagé et ce, pendant que les parents seront en salle de théâtre. Une façon d'allier une sortie pour les deux. Bref, beaucoup d'artistes feront leurs premiers pas dans cet endroit prestigieux visité récemment par la directrice de l'Institut culturel français d'Oran, avant même son ouverture, pour dire l'engouement attendu pour cet espace qui constituera assurément une très belle bouffée d'oxygène et d'art pour la ville d'Oran.

Un endroit qu'il faudra visiter incontestablement dès l'arrivée des jours meilleurs. Les Oranais devraient se targuer d'ores et déjà en se considérant privilégiés de posséder un tel joyau artistique. Souhaitons ainsi bon vent à La Fourmi!