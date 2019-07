Une Maison de l’artiste, première du genre à Blida, a été inaugurée, vendredi au centre-ville de la wilaya, à l’occasion de la célébration de la 57e fête de l’Indépendance, en présence de nombre d’artistes. Le wali de Blida, Youcef Chorfa a supervisé la cérémonie d’inauguration de cette structure sise à Bab Zaouïa, restée fermée durant trois années depuis la fin de sa réalisation. Une occasion tant attendue par les artistes de la wilaya qui ont réclamé l’accélération de l’ouverture de cette structure, lors de laquelle des élèves d’écoles de musique de Blida ont interprété des mélodies du répertoire andalou. Montée en rez-de-chaussée et deux étages et s’étendant sur une superficie de 7880m2, la Maison de l’artiste est composée d’une galerie de beaux-arts, une salle de spectacle, un ciné-club, un atelier d’arts dramatiques et chorégraphiques, un autre atelier des arts plastiques, un studio d’enregistrement et une salle de cours de musique. Le directeur de la culture, Hadj Meshoub, également présent à cette cérémonie, a fait savoir que la maison contenait aussi un atelier d’entrainement sur les différents genres de musique (chaâbi, andalou, arabe, symphonique ...), et un atelier pour la section rythmique, le solfège et les cours théoriques. La terrasse de cette structure culturelle devra abriter des cafés culturels et des débats intellectuels animés par des hommes de culture à l’instar des écrivains et des poètes en vue de dynamiser le mouvement culturel dans la capitale de la Mitidja.