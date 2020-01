L’Académie de France à Rome - Villa Médicis ouvrira le 6 janvier 2020, son concours de sélection des pensionnaires 2020-2021, qui seront accueillis en résidence à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis à partir de septembre 2020 pour une durée maximale de 12 mois. Le concours s’adresse à des artistes et chercheurs déjà confirmés, de toutes nationalités, francophones et âgés de plus de 18 ans. Les candidats peuvent postuler au titre de toutes les disciplines de la création artistique et des métiers d’art ainsi qu’au titre de l’histoire et de la théorie des arts et de la restauration des œuvres d’art ou des monuments. Les candidatures pourront être déposées en ligne du 6 janvier au 6 février 2020 avant 12h00. Les candidats ne peuvent présenter qu’un seul dossier de candidature par concours. Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans au jour de la date limite de dépôt des candidatures. Ils doivent parler français, sans critère de nationalité. Il leur est conseillé d’avoir des notions en langue et culture italiennes. La sélection s’adresse à des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle. Les candidats doivent présenter un projet précis décrivant les thèmes de recherche, la nature des travaux ainsi que les motivations du séjour. Ils peuvent présenter un projet collectif. Dans ce cas, chacun des candidats sélectionnés bénéficiera d’une bourse de résidence. Les dossiers de candidature doivent être transmis exclusivement par voie électronique, via la plate-forme dématérialisée située à l’adresse suivante : https://villamedici.achatpublic.com. La fiche de candidature dûment complétée, doit etre enregistrée sous format PDF, sous forme dactylographiée (une par candidat, y compris pour les projets collectifs) : la fiche est téléchargeable sur la plateforme https://villamedici.achatpublic.com. Le dossier devra comprendre aussi une copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport, en cours de validité, du candidat, un curriculum vitae détaillé, rédigé en français, indiquant le parcours artistique, les diplômes obtenus, les prix et bourses déjà obtenus et les publications et résidences mais aussi le projet détaillé formulé dans une note dactylographiée en langue française, enregistrée sous format PDF, ne dépassant pas 10 pages et 2 Mo et indiquant les motivations du séjour, les thèmes de recherche et la nature des travaux que le candidat souhaite réaliser durant son séjour . Le dossier devra être accompagné aussi de documentation artistique ou publications : copies d’articles, extraits de mémoires, photographies ou images de documentation (15 images maximum), fichiers vidéo ou fichiers son compressés, fragments de manuscrits (2 au plus). Dans le cas d’œuvres de collaboration, la part de création du candidat doit apparaître distinctement.

Les candidats peuvent insérer des liens hypertexte renvoyant à des pages internet, mais ces dernières ne font pas partie intégrante des dossiers de candidature ; Liste éventuelle des éléments nondématérialisables devant être considérés comme partie intégrante du dossier de candidature. Enfin, les envois non-dématérialisés sont limités au strict nécessaire (notamment pour la littérature et la composition musicale).