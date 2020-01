A l’occasion de Yennayer 2020, le Centre des arts et de la culture du Palais des raïs et la direction de la culture de la wilaya d’Alger, convie le public à l’inauguration de la Semaine culturelle amazighe, et ce, du 11 au 16 janvier 2020 au Palais des Raïs (Bastion23). L’ouverture aura lieu ce samedi 11 janvier 2020 à partir de 10h00 du matin, au Palais des raïs (Bastion23). Au programme une exposition des produits artisanaux amazighs dont des objets domestiques, poterie, bijoux, tenues, céramique, tapis et literie et plats et mets traditionnels. A partir de 14h00, place à l’atelier de poterie animé par des artisans potiers , suivi de déclamations poétique par le poète Bakriche Hassane et en soirée une représentation théâtrale intitulée «Shashnaq» de l’Association Aura de créativité. Le lendemain dimanche 12 janvier 2020, se poursuivra l’exposition des produits artisanaux amazighs. A partir de 14h00, les enfants auront droit à un spectacle de divertissement produit et présenté par l’association culturelle caravane des amoureux du théâtre. Lundi 13 janvier c’est au tour de la poétesse Mebarki Ikram d’égayer l’assistance avec ses déclamations poétiques. Le mardi 14 janvier, se tiendra à partir de 14h00 un atelier de poterie animé par des artisans potiers. Suivra une conférence à l’occasion de Yennayer qu’animera Cheikh El Mahroussa. Alors que l’exposition des produits artisanaux amazighs se tient toujours, le public aura droit le jeudi 16 janvier 2020 à partir de 14h00 à une performance musicale de la troupe kabyle Itaballene, mais aussi à une performance chorale (ensemble), du conte populaire assuré par Assia Lafi et en fin de journée au concours du meilleur plat traditionnel et enfin une remise des attestations de participation.

En somme des journées riches où la culture amazighe sera déclinée dans toute sa splendeur et diversité.