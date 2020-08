Le film franco-algérien «Papicha» de la réalisatrice Mounia Meddour a reçu le prix du Lynx d'or dans la catégorie meilleur long métrage de fiction à la dernière édition du Fest festival. Ce festival Portugais a vient primer ainsi l'oeuvre cinématographique qui avait bien fait parler d'elle l'année dernier à cause de sa censure en Algérie, dont on ignore jusqu'à présent les raisons. Remettant le prix à «Papicha», les membres du jury du festival ont fait savoir que la réalisatrice Mounia Meddour a su représenter «le portrait de trois générations, trois femmes» tout en mettant la lumière sur «l'impressionnante performance» de l'actrice Lyna Khoudri, le coeur du long métrage, tout en ajoutant que le film est «un regard intime et intense sur la vie de jeunes étudiantes libres et indépendantes, dans un pays au bord d'une redoutable guerre civile». Pour rappel, «Papicha» compte à son actif de nombreux prix, notamment ceux remarqués en mars dernier, lors de la cérémonie des Césars, avec le César du meilleur espoir féminin et le César du meilleur premier film, au Festival du film d'Angoulême où il a raflé trois distinctions que sont Valois du public, Valois du scénario et Valois de l'actrice pour Khoudri. En mai 2019, le long métrage avait été projeté au festival de Cannes dans la catégorie «Un certain regard». Il a été également sélectionné au festival El-Gouna en Égypte et nominé aux Oscars pour le meilleur film étranger, sans être retenu au final dans la short-list.