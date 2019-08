Après son excellent accueil à Cannes, le film Papicha de Mounia Meddour vient de remporter trois récompenses au Festival du film francophone d’Angoulême ( 20-25 aout 2019) . Il s’agit du Valois de la Meilleure Actrice (Lyna Khoudri), Valois du Meilleur Scénario et enfin du Valois du public. Fille du réalisateur Azzedine Meddour, Mounia Meddour a suivi des études de journalisme à la faculté d’Alger et de communication à Paris 8. Formée par la suite à La Fémis, elle réalise plusieurs documentaires remarqués dont Tikjda : La Caravane des sciences, Particules élémentaires, La Cuisine en héritage et «Cinéma algérien un nouveau souffle», portrait de metteurs en scène algériens ayant connu comme elle les «années noires ». Son court métrage Edwige a été salué dans de nombreux festivals. Il est à noter que Les Hirondelles de Kaboul, adaptation du roman de Yasmina Khadra (2002), sur le destin d’un jeune couple brisé dans le Kaboul des talibans, a, quant à lui, reçu le Valois de Diamant du festival et a également été récompensé par le Valois de la Musique.