Après avoir été interdit de sortie en Algérie, le mois dernier et ce, à peine trois jours avant son avant-première, à la salle Ibn Zeydoun, le film Papicha a le droit finalement d’aller aux Oscars. C’est ce que son producteur délégué algérien, Belkacem Hadjadj a déclaré récemment à la presse. En effet, alors qu’une des conditions sine qua non pour entrer en lice pour remporter la statuette est qu’il soit diffusé durant au moins une semaine dans son pays, l’Académie des oscars après avoir statué sur la question a décidé de déroger au règlement. «L’Académie des Oscars a fait une entorse à son règlement pour admettre Papicha à concourir», a fait savoir Belkacem Hadjadj à l’AFP et ce, après que l’équipe du film a fait une demande de dérogation. Notons que le film de Mounia Meddour qui est sorti en salle en France le 9 octobre dernier possédait bel et bien son visa d’exploitation pour l’Algérie, mais il fut à la dernière minute interdit sans aucune explication par les autorités algériennes. Une interdiction émanant juste d’un appel téléphonique par un membre du ministère de la Culture, lui –même coproducteur. Le Cadc s’est contenté pour sa part de nous envoyer un mail d’excuses affirmant que cette situation lui échappait totalement. Pour rappel, ce long métrage raconte l’histoire de quatre jeunes filles qui tentent de résister face à la montée de l’islamisme. Une chorale au féminin boostée par la force de la comédienne Lyna Khoudri qui campe le rôle de Nedjma qui tente grâce à la mode et en organisant un défilé de faire fi de la menace intégriste et dire non à la fatalité. Aussi, on ne connaît pas pour l’instant la réaction de ce coup de théâtre face au commanditaire de cette censure qui ne s’assume pas.

Néanmoins, interrogé sur les raisons de son interdiction en Algérie, Hassane Rabhi ministre de la Culture par intérim, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement était formel en réponse à la question, lorsque interrogé à l’ouverture du Fibda : «Je n’ai aucune réponse à vous fournir, quant à ce film. Je ne suis pas au fait des raisons qui ont valu la non-projection de ce film. Vous n’aurez qu’à le demander au producteur. Ce n’est pas moi qui l’ai interdit. Je n’ai pas les données.» A rappeler que personne ne connaît les raisons de cet arbitraire, ni les comédiennes ni la réalisatrice, encore moins le producteur... En attendant, le film de Mounia Meddour continue à faire son petit bonhomme de chemin hors de nos frontières en glanant différents prix çà et là, preuve à l’appui de l’adage qui dit, «nul n’est prophète dans son pays !».