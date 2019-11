Pas beaucoup de romans d’amour en Algérie. On parle de roman de qualité qui bouleverse, qui émeut, qui imprime, qui devient un mythe, une référence. Comme l’est le roman Love Story d’Erich Segal qui raconte l’histoire d’amour émouvante et prenante entre deux jeunes Américains des années 70. Lui riche, elle pauvre, lui sportif, elle musicienne, lui en bonne santé, elle foudroyée par un cancer. Eros, et Thanatos laissant Oliver aussi seul que désemparé. Comment survivre au deuil de l’être aimé. Celui qui reste va en enfer, comme le chante si tendrement le grand Brel dans sa magnifique chanson Les vieux. Ecoutons-le : « Les vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. » C’est atroce et si beau.

On relit le Love Story aujourd’hui, nul doute qu’on le trouverait un tantinet désuet, un tantinet fleur bleue, mais à l’époque, amplifié par la version cinéma, il a fait couler des torrents de larmes. La force de ce roman à la trame aussi simple vient de ce qu’appellent les psys l’effet de barrière, c’est-à-dire l’obstacle qui rend cet amour impossible. C’est l’épée qui séparait les corps de Tristan et Yseult, mais aussi la mort qui séparait Hizya de son mari Sayed. Cette dernière histoire d’amour a eu les faveurs de deux écrivains algériens, Maissa Bey et Lazhari Labter. Mais le rendu, si louable soit-il, est loin de valoir le superbe poème de Ben Guittoun qui a fait pleurer et qui fait encore pleurer des milliers d’Algériennes touchées par cette belle romance de Sidi Khaled. Il y a quelques années, nous avons rendu visite à la tombe de Hizya dans un petit cimetière aussi désolé que jaune. Pas l’ombre d’un espace vert. Ni palmiers ni arbres. Ailleurs, on aurait fait de la tombe de la défunte fille des Douaouda un lieu de pèlerinage sous forme de produit touristique à l’impact financier certain sur la ville. Mais non. A Sidi Khaled le temps s’est arrêté. Pour les vivants et les morts. Alors Hyzia…

Meriem Sakhri