Pas de chance pour Gad Elmaleh qui n’a fait qu’essuyer le report de son spectacle et ce plusieurs fois courant de l’année !

L’humoriste n’a toujours pas pu jouer son spectacle, dont le lancement était initialement prévu au printemps. Avec « D’ailleurs », Gad Elmaleh signait son sixième spectacle, cinq ans après Sans Tambour. Il devait retrouver les planches et la ferveur du public cette année, mais le Covid-19 en a décidé autrement. « Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et des incertitudes qui perdurent quand au contexte sanitaire, c’est avec une grande tristesse que nous sommes contraints de reporter la tournée de mon nouveau spectacle. D’ailleurs, qui devait débuter en janvier », a annoncé l’humoriste sur ses réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que Gad Elmaleh reporte le lancement de son nouveau show.

La première devait se tenir le 28 avril, mais le premier confinement avait déjà eu raison des festivités. La seconde tentative, prévue à partir du 8 septembre, n’aura pas été honorée non plus. Même si rien ne remplace la scène, l’humoriste pourra toujours se consoler avec les derniers préparatifs de son album de reprises de chansons de Claude Nougaro, Dansez sur moi. La sortie du disque est prévue pour le 29 janvier 2021. Mais ce n’est pas tout, puisque Gad Elmaleh utilisera également sa voix pour donner vie au personnage de Gru dans le deuxième volet du film Les Minions, qui sortira en juillet 2021.