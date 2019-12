Ifru.design / design d’espace et galerie d’art, sise au 139, boulevard Krim Belkacem, Télemly, Alger, vous convie le samedi 7 novembre à partir de 15h30 au vernissage de l’artiste-sculptrice Amina Hamoutene. Depuis son plus jeune âge, Amina Hamoutene a montré un goût prononcé pour le travail créatif et en particulier pour les arts figuratifs. Avec les années, elle découvre dans la sculpture le mode d’expression qui convient le mieux à sa sensibilité. Les scènes de la vie et les personnages qu’elle campe avec un rare souci du détail sont si miniaturisés qu’elle attire l’attention du célèbre peintre et miniaturiste Mohamed Temam. Ses études de pharmacienne industrielle la conduisent à la tête de laboratoires pharmaceutiques prestigieux. Ses lourdes responsabilités de P-DG l’amènent à se livrer à sa passion véhémente pourtant, elle parvient à exposer en 2005 à la galerie Dar El Kenz... Ses modèles sont essentiellement inspirés du terroir algérien ou puisés dans la mémoire collective. Aujourd’hui, Amina Hamoutene nous revient riche de ses expériences multiples. L’univers de l’artiste a éclaté en formes, lumières, expressions, le réel est là mais transfiguré pour en exprimer la dynamique, l’âme minérale, « El Nafs ». A noter que cette expo sera visible jusqu’au 18 décembre 2019.