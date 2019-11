Le roman policier si développé en Europe et aux Etats-Unis n’a plus d’auteur en Algérie. Si hier, du temps de la défunte Sned, on avait Abdelkader Lamrani, Youcef Khader et quelques autres, qu’avons-nous aujourd’hui alors que la littérature algérienne n’a jamais été aussi florissante en talents et en livres ? Que des prunes ou presque. Nous avons eu le meilleur avec Yasmina Khadra et sa série sur le commissaire Loeb. Dommage que Khadra s’est détourné de son commissaire. Il aurait pu faire comme Henning Mankell avec son inspecteur Wallander qui est mort en même temps que lui. Mais Khadra n’a pas tout à fait déserté le policier dès lors que certains de ses romans ont été classés par les critiques dans ce registre à l’instar du dernier, L’outrage fait à Sarah Ikker que nous avons présenté dans ces mêmes colonnes. Il y a aussi Adlène Meddi, fou de JP Manchette, comme il est précisé sur son compte Twitter. On doit à la vérité de dire qu’on ne l’a jamais lu. Ni lui, ni Manchette d’ailleurs à qui on préfère John Dickson, car le maître des énigmes en chambres closes. Lisez Trois cercueils se refermeront ou La chambre ardente. Un régal. Frissons garantis.

A déconseiller aux hypertendus qui risquent un AVC. Avec Tabti et Meddi, ils sont aujourd’hui deux à explorer les chemins du glauque et du noir. Très peu. Où sont les autres ? Même si le genre policier est considéré comme de la sous-littérature par certains critiques, des auteurs comme Harlan Coben, Mary Higgins Clark, James Patterson, John Le Carré ou Dan Brown ont des tirages qui dépassent le million d’exemplaires à chaque roman.

Il reste à souhaiter que pointe, dans la nouvelle génération, un auteur de romans policiers, bien algérien, avec des situations bien algériennes, tirées de notre mémoire collective et de notre terroir. La situation s’y prête. Avis aux amateurs.