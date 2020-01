Dans le cadre des activités artistiques et culturelles l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger propose au public jeune un concert rap avec le groupe : Pessimystic. Une ambiance festive vous attend, vous allez tous vibrer aux rythmes et bruits empruntés de la musique de rap, et ce, ce samedi 18 janvier 2020 à partir de 15h00 à la salle de cinéma Sahel (Chéraga)